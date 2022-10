Kukiz o zawieszeniu głosowań z PiS: nie obrażam się; sygnalizowałem, że warunkiem są sędziowie pokoju

To nie jest tak, że ja się obrażam na PiS - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz o zawieszeniu wspólnych głosowań z PiS w Sejmie. Jak dodał, sygnalizował PiS, że warunkiem dalszej współpracy i dalszych głosowań jest uchwalenie ustawy o sędziach pokoju.

Kukiz został zapytany przez PAP o jego deklarację złożoną podczas rozmowy w Radiu Zet, że od października nie będzie głosował z Prawem i Sprawiedliwością do czasu, kiedy nie zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju, która powstała w Kancelarii Prezydenta; na czele zespołu, który wypracował te rozwiązania, stał zgłoszony przez Pawła Kukiza prof. Piotr Kruszyński.

"To nie jest tak, że ja się obrażam" - powiedział PAP Paweł Kukiz. "Sygnalizowałem już wcześniej Prawu i Sprawiedliwości, że jeśli uchwalą sędziów pokoju do końca września to super, wówczas nadal będziemy głosować wspólnie. A jeśli nie zdążycie - zawieszam głosowania aż do momentu, kiedy to zostanie uchwalone i PiS nie może liczyć na moich posłów" - dodał polityk.

Jak podkreślił nie będzie to wyglądało tak, że jeśli większość sejmowa złoży projekt ustawy, który będą popierali wszyscy, a on będzie mówił "nie", bo już zadeklarował, że nie będzie głosował z PiS. "Mimo naszej umowy zdarzało się, że w niektórych sprawach koło Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia głosowało inaczej niż PiS. Tak było w przypadku odpisu 1,5 procenta na organizacje charytatywne" - dodał. "Kończy się ścisła współpraca" - zapowiedział.

Jak wskazał Kukiz, do tej pory Prawo i Sprawiedliwość wywiązywało się ze wszystkich zobowiązań, a dzięki zawartej w ubiegłym roku umowy między jego formacją a ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego udało się uchwalić m.in. ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników czy o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Kukiz pytany o możliwy wspólny start z list PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych przyznał, że mógłby się on odbyć pod warunkiem, że formacja Jarosława Kaczyńskiego wpisałaby do programu zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, a także zniesienie immunitetów dla parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju; obecnie zajmuje się nią specjalnie powołana podkomisja. Projekt ustawy dotyczący sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.