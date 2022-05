Kukiz po spotkaniu w KPRM: powstanie zespół z udziałem resortu sprawiedliwości ws. sędziów pokoju

Powstanie zespół z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości ws. sędziów pokoju, a także zespół, który będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi dostępu do broni i amunicji - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy, które odbyło się w KPRM.

We wtorek po południu doszło do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy, w którym udział wzięli m.in. szefowie: PiS - Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro, Partii Republikańskiej - Adam Bielan i Stowarzyszenia OdNowa - Marcin Ociepa. W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Generalny PiS Krzysztof Sobolewski, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a także lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Wśród tematów, jak dowiedziała się PAP, był m.in. projekt ustawy ws. Sądu Najwyższego, ale każdy z uczestników podnosił kwestie, które go interesują.

Kukiz, który był uczestnikiem spotkania, w rozmowie z PAP przyznał, że w KPRM mówił o swojej inicjatywie ws. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, a także o rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących ułatwienia dostępu do broni palnej.

"Powstanie zespół z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Kukiz'15, aby wyjaśnić wszelkie rozbieżności, aby ustawa (ws. sędziów pokoju - PAP) mogła być uchwalona do najpóźniej końca roku" - powiedział Kukiz. "Będę się starał przekonać pana profesora Piotra Kruszyńskiego, który był przewodniczącym zespołu, który opracowywał to rozwiązanie w Kancelarii Prezydenta, aby włączył się do tych prac" - dodał.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny ub.r. prowadził zespół pod kierownictwem karnisty, prof. Kruszyńskiego, który pracował w Kancelarii Prezydenta. Było to m.in. efektem rozmów lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą.

Kwestia wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta wpłynął do Sejmu na początku listopada ub.r.

Zgodnie z prezydencką propozycją sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które - jak mówił Andrzej Duda - stanowią utrapienie i blokują sądy rejonowe. Sędziowie pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

Jak podkreślił, podobny zespół miałby powstać również ws. złożonych w Sejmie ustaw dotyczących broni i amunicji, które wnieśli Kukiz'15 i Republikanie. "Chcemy, aby były to rozwiązania kompleksowe" - mówi lider Kukiz'15. "Trzeba znaleźć kompromis w tym wszystkim i wrócić do koncepcji +strzelnica w każdym powiecie+ we współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskami Obrony Terytorialnej, aby jak największa liczba Polaków posiadła wiedzę o tym, jak posługiwać się umiejętnie bronią" - powiedział.

Projekt ustawy o broni i amunicji został złożony do Sejmu w marcu przez posłów Kukiz'15 oraz grupę posłów PiS. Proponowana nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zmiana ma być podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez - przede wszystkim - ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej. W proces wydawania pozwoleń na broń włączeni mają być wojewodowie jako cywilnych organów administracji państwowej.

Inicjatywę ustawodawczą zmierzającą m.in. do skrócenia i usprawnienie procedury uzyskania pozwolenia na broń zapowiedział w połowie marca prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan. Jego ugrupowanie złożyło projekt ustawy w kwietniu, a podpisali się pod nim m.in. posłowie PiS, niezrzeszeni oraz przedstawiciele koła Polskie Sprawy oraz klubu Lewicy.