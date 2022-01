Kukiz: PSL podpisze się pod wnioskiem ws. komisji ds. podsłuchów, jeśli obejmie ona okres 2005-2021

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz powiedział w piątek, że PSL podpisze się pod wnioskiem ws. komisji ds. podsłuchów, jeśli obejmie ona okres 2005-2021.

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował PAP, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek ws. powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021. Zadeklarował też, że chce rozmawiać ze wszystkimi opcjami politycznymi na temat poparcia.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów, a koło Kukiz'15-Demokracja bezpośrednia liczy czterech parlamentarzystów. Polityk wysłał więc do wszystkich klubów i kół w Sejmie założenia projektu uchwały, prośbę o poinformowaniu wszystkich posłów o możliwości złożenia podpisów, a także daje czas na to do piątku.

W piątek na antenie Radia Wrocław Kukiz powiedział, że rozmawiał z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o podpisach pod wnioskiem ws. powołania komisji śledczej. "PSL podpisze się pod wnioskiem, pod warunkiem, że ten okres rozciągniemy jeszcze na 2005 r., czyli od 2005 r. do 2021 r." - mówił.

Kukiz powiedział, że okres, którym miałaby zająć się komisja mógłby zostać "rozciągnięty". "Tylko to troszeczkę komplikuje zbieranie podpisów, bo już podpisało się Porozumienie Jarosława Gowina, nawet dostałem wczoraj wiadomość i widziałem na Facebooku pana Michała Wypija, że te podpisy są zebrane. Trzeba będzie jeszcze raz je zbierać. No, ale nieważne. Z tego co widzę, to te 48 podpisów, właściwie 46 jest potrzebnych, no ale 48 powinniśmy zebrać, no tylko niestety musimy zmienić ten wniosek i wpisać datę 2005 zamiast 2007" - zaznaczył.

Lider Kukiz'15 pytany, czy w Polsce był używany system Pegasus, powiedział, że "nie wie". "Gdyby Pegasus istniał w czasach rządów SLD, no to również mógłby być ten instrument techniki operacyjnej używany, ponieważ nie ma tam jakiegoś zakazu czy nakazu w prawie, by był on używany do konkretnych spraw. On jest reklamowany jako instrument tak skuteczny, że można nim inwigilować terrorystów i jakieś tam specyficzne, specjalne grupy. Podobnie jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL byli inwigilowani dziennikarze, chyba blisko 50 dziennikarzy" - mówił polityk.

Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie wykorzystania systemów inwigilacji takich jak Pegasus wobec parlamentarzystów, dziennikarzy, prawników oraz kandydatów w wyborach w latach 2019-20.

W poniedziałek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił, że komisja śledcza ws. wykorzystania systemu Pegasus jest niepotrzebna. "Komisja śledcza jest niepotrzebna. Nie ma żadnego powodu, żeby ją powoływać dla - powiedzmy - szumu medialnego, który próbuje wywołać opozycja" - mówił dziennikarzom w Sejmie szef klubu PiS.

W grudniu agencja AP poinformowała, że według pracowni Citizen lab działającej na Uniwersytecie Toronto, szpiegowskie oprogramowanie Pegasus produkcji izraelskiej było wykorzystywane do inwigilowania: senatora KO Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek, należącej do stowarzyszenia Lex Super Omnia.