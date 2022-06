Kukiz: uzyskanie przez Ukrainę statusu kandydata do UE przyczyni się do utrzymania morale Ukraińców

Uzyskanie przez odpierającą rosyjski atak Ukrainę statusu kandydata do Unii Europejskiej przyczyni się do utrzymania morale Ukraińców; Rosjanie mają chrapkę na cały świat, to jest dzicz - ocenił w piątek dla PAP.PL Paweł Kukiz, lider Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

W czwartek wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przekazał na Twitterze, że unijni przywódcy zgromadzeni na szczycie w Brukseli zdecydowali przyznać Ukrainie i Mołdawii status kandydata do UE i uznać europejską perspektywę Gruzji.

Przewodniczący koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz w piątek w Studiu PAP ocenił, że "jest to krok, który przyczyni się do utrzymania morale, które już zaczyna się troszeczkę łamać". "Rosjanie mają chrapkę na cały świat" - ocenił. "To jest dzicz" - dodał.

Kukiz podkreślił, że z polskiej perspektywy, rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę "byłoby korzystne". "+Tak+ dla Ukrainy i innych państw, które są traktowane po macoszemu przez państwa starego Zachodu" - powiedział. "Razem bylibyśmy silniejsi" - dodał.

"Ukraińcy są bardzo zdeterminowani, by bronić niezawisłości, natomiast morale zaczęło się już chwiać" - ocenił. Dodał, że jedną z przyczyn tego stanu może być "opóźnienie w dostawach broni dla Ukrainy". Zaznaczył, że jeśli Ukraina zostałaby pokonana, to "Rosjanie znaleźliby się natychmiast w Mołdawii, republikach nadbałtyckich, a potem w Polsce".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że Ukraina w przyszłości będzie członkiem UE". Do rządu i Rady Najwyższej zaapelował o priorytetowe uchwalenie ustaw, dotyczących eurointegracji. "Ta książka nie ma od dzisiaj innego zakończenia oprócz jednego - Ukraina stanie się w przyszłości członkiem UE" - oświadczył Zełenski.

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego.

Cały wywiad z Liderem Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Pawłem Kukizem jest dostępny pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1267622,gosc-studia-pap-pawel-kukiz-lider-kukiz15.html