Kukiz: w imieniu małżonki prezydenta zawiozę sprzęt do polskiego liceum we Lwowie

W imieniu małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy zawiozę sprzęt potrzebny do edukacji do polskiego liceum we Lwowie - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Pierwsza dama spotkała się z Kukizem w kwietniu. Rozmowa dotyczyła m.in. wymiany doświadczeń na temat długofalowej i kierunkowej pomocy, która trafia bezpośrednio w konkretne miejsca. Poseł Kukiz mówił m.in. o konkretnych potrzebach polskich placówek edukacyjnych w Ukrainie, a w rozmowie z PAP zadeklarował, że włączy się w akcję Kancelarii Prezydenta pomocy Polakom na Ukrainie.

Efekty kwietniowego spotkania zaczynają się właśnie materializować. "W przyszłym tygodniu w imieniu pani prezydentowej zawiozę do polskiego liceum im. Marii Konopnickiej we Lwowie laptopy i UPS-y (zasilaczy awaryjnych - PAP), które są im potrzebne do edukacji" - powiedział polityk.

"Mam nadzieję, że to jest początek naszych wspólnych inicjatyw z Kancelarią Prezydenta pomocy Polakom na Ukrainie" - podkreślił Kukiz. "Ponieważ jeżdżę tam regularnie, to mogę równolegle pomagać i Polakom, i Ukraińcom" - zapewnił.

Kukiz po wybuchu konfliktu na Ukrainie zaangażował się w pomoc np. poprzez zbiórki i dostarczanie sprzętu, w tym wyposażenia wojskowego dla walczących.