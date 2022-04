Kukiz: włączę się w akcję Kancelarii Prezydenta pomocy Polakom na Ukrainie

Włączę się w akcję Kancelarii Prezydenta pomocy Polakom na Ukrainie - deklaruje w rozmowie z PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Jednym z takich miejsc, które otrzyma wsparcie, ma być szkoła we Lwowie.

Temat pomocy Polakom na Ukrainie był jednym z zagadnień, które było omawiane podczas spotkania pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy i sekretarza stanu w KPRP Adama Kwiatkowskiego z Pawłem Kukizem w ubiegłym tygodniu.

Efekty tego spotkania - jak powiedział PAP Kukiz - będą miały swoją kontynuację. "Opowiedziałem pani prezydentowej historię zapotrzebowania liceum im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Wyraziła ogromne zainteresowanie" - relacjonuje polityk. "Skontaktowałem Andrzeja Milewskiego - Polaka, który urodził się i wychowywał we Lwowie z Kancelarią Prezydenta i teraz całe zapotrzebowanie jest przygotowywane - ściśle określone, doprecyzowane, bo to jest nie tylko kwestia pomocy humanitarnej, ale też sprzęt naukowy i techniczny np. komputery" - dodał.

Kukiz po wybuchu konfliktu na Ukranie zaangażował się w pomoc np. poprzez zbiórki i dostarczanie sprzętu, w tym wyposażenia wojskowego dla walczących. "Jak ten etap zakończę to chcę się zaangażować właśnie w pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie" - zadeklarował polityk i dodał, że miałoby to być właśnie włączenie się w działania Kancelarii Prezydenta, która od dawna prowadzi akcje pomocy Polakom na wschodzie.

"Są to szczególnie bliskie mi sprawy, bo pochodzę od strony ojca z Kresów (ojciec polityka, Tadeusz Kukiz był popularyzatorem historii i kultury Kresów - PAP), a razem z Piotrem Ferencem zajmuje się dokumentacją cmentarzy i polonikami na wschodzie" - podkreśla Kukiz.

Polityk podkreślił także, że chce się zaangażować w organizowanie pomocy dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy, która miałaby być udzielana na terenie tego kraju tuż przy granicy z Polską. "Jak rozmawiam z Ukraińcami to bardzo wielu z nich nie chce wyjeżdżać, tylko uciekają z miejsc, gdzie zrzucane są bomby, a ponieważ warunki w wielu ośrodkach dla uchodźców na Ukrainie są fatalne, to wiele kobiet z dziećmi przyjeżdża do Polski" - powiedział i dodał, że pozostaje w tej sprawie w kontakcie m.in. z merostwem miasta Turka, które znajduje się w obwodzie lwowskim.