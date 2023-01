Kulasek: To nie Lewica jest grabarzem jednej wspólnej listy opozycji

To nie Lewica jest grabarzem jednej wspólnej listy opozycji – powiedział w poniedziałek sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek (Lewica) . Wspólny start partii opozycyjnych nie jest zamknięty; temat wróci, kiedy Zjednoczona Prawica zacznie manipulować ordynacją wyborczą – ocenił.

Marcin Kulasek podkreślił w Kielcach, że porozumienie dotyczące jednej listy wyborczej nie jest jeszcze zamknięte, ale "oddaliło się trochę bardziej". "To nie Lewica jest grabarzem tej jednej wspólnej listy opozycji demokratycznej, to kto inny od jakiegoś czasów mówi, że nie widzi się na tej wspólnej liście" - powiedział Kulasek.

"Co do zasady najważniejsze jest odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy, ponieważ szkodzi ona Polsce. Niezależenie, czy zrobimy to, startując z kilku równoległych list, czy finalnie się okaże, że będzie jedna lista opozycji demokratycznej. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność i będziemy robić wszystko, aby na jesieni doprowadzić do naprawienia błędów, które wprowadziła Zjednoczona Prawica" - oświadczył podczas wspólnej konferencji ze świętokrzyskimi działaczami Lewicy.

"Gdyby doszło do tego, że Zjednoczona Prawica zacznie manipulować ordynacją wyborcza i np. zmieni ilość okręgów wyborczych, temat jednej wspólnej listy wyborczej wróci i na pewno będziemy w stanie się dogadać" - dodał.

Działacze Lewicy poinformowali, że są przygotowani do jesiennych wyborów zarówno programowo, jak i "administracyjno-funkcyjnie". "Mamy program, pomysł na Polskę po PiS. Lewica w nowym rządzie jest gwarantem tego, że to, co zostało dane, zostanie utrzymane, a to, co zostało odebrane, zostanie przywrócone" - powiedział.

Poseł Andrzej Szejna wiceprzewodniczący Nowej Lewicy poinformował, że trwają przygotowania do wyłonienia kandydatów na listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Przynajmniej 30 proc. kandydatów Lewicy będą stanowić kobiety.