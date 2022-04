Kułeba: bardzo dziękuję za polskie przywództwo w OBWE

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podziękował Zbigniewowi Rauowi za polskie przywództwo w OBWE, a Bujarowi Osmani, szefowi dyplomacji Macedonii Północnej, która przejmie przywództwo tej organizacji w 2023 r., życzył, by miał do czynienia już nie z wojną, a tylko z jej konsekwencjami.

Ministrowie spraw zagranicznych Trójki OBWE: Szwecji, Polski i Macedonii Północnej oraz szef ukraińskiej dyplomacji odwiedzili w piątek jeden z punktów recepcyjnych na Podkarpaciu.

"Kraje łączą teraz siły, po to, by wspierać prawa człowieka razem z OBWE, która ma mandat, by te prawa chronić" - powiedział Kułeba podczas wspólnej konferencji. Zwrócił się do OBWE m.in. z apelem, aby przygotowała szeroko zakrojony raport dotyczący okrucieństw popełnionych przez Rosję na Ukrainie. Kułeba podkreślał, że

Szef ukraińskiej dyplomacji zapewnił, że także Ukraina stara się spisać i zadokumentować "wszystkie przekroczenia, naruszenia i potworności", jakich dopuściła się Rosja.

Kułeba podziękował b. szefowej OBWE i minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde, podkreślając, że bardzo dobrze współpracowało mu się z nią w ubiegłym roku, kiedy Szwecja kierowała OBWE.

"Doceniam wszystko, co państwo robicie, co zrobił pan, panie Zbigniewie. Bardzo dziękuję za polskie przywództwo w OBWE" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji do szef polskiego MSZ.

Kułeba zwrócił się także do Bujara Osmani, szefa dyplomacji Macedonii Północnej, która po Polsce przejmie przywództwo w OBWE. "Życzę ci, żebyś miał do czynienia tylko i wyłącznie z konsekwencjami wojny, a nie z samą wojną, wtedy, kiedy przejmiesz szefostwo w tej grupie" - powiedział Kułeba do macedońskiego dyplomaty.

W styczniu 2022 roku Polska objęła roczne przewodnictwo w OBWE. W 2021 r. sprawowała je Szwecja, natomiast w 2023 r. obowiązki przejmie Macedonia Północna.