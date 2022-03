Kułeba dziękuje Polsce za dotychczasowe wsparcie i apeluje o dalsze działania, w tym sankcje na Rosję

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podziękował Polsce i Polakom za dotychczasową pomoc dla jego kraju i jego obywateli. Zaznaczył jednak, że Ukraina potrzebuje dalszych działań, m.in. uszczelnienia dotychczasowych sankcji nałożonych na Rosję oraz wypracowania nowych.

Przebywający z wizytą w Warszawie szef ukraińskiej dyplomacji spotkał się w środę z premierem Mateuszem Morawieckim, marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Podczas rozmów w polskim parlamencie towarzyszyła mu Mariana Bezuhla, posłanka Wierchownej Rady, członkini tamtejszej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu.

Kułeba podkreślał po spotkaniach, że Polska jest niewątpliwie prawdziwym przyjacielem Ukrainy. "Bardzo doceniamy wszystko, co polski rząd, polski parlament oraz Polacy zrobili do tej pory, by pomóc Ukrainie i Ukraińcom" - powiedział polityk.

Dodał, że jego wizyta ma trzy cele. "Po pierwsze by podziękować Polsce. Chcemy - Polacy - abyście wiedzieli, że Ukraina docenia wszystko, co zrobiliście do tej pory. Drugie przesłanie jest takie, że dopóki trwa wojna, trzeba zrobić jeszcze więcej. Dlatego wraz z polskim rządem rozmawialiśmy na temat tego, co więcej można i trzeba zrobić w takich kwestiach jak obronność, pomoc humanitarna, wsparcie ekonomiczne oraz sankcje" - mówił Kułeba.

Według niego, należy z jednej strony "pozamykać furtki" w nałożonych już na Rosję sankcjach, z drugiej - nakładać nowe. "Polska jest tu naszym naturalnym sojusznikiem jako państwo członkowskie Unii Europejskiej" - zaznaczył szef ukraińskiego MSZ.

Trzecia sprawa - to jak powiedział - przyszłość Ukrainy - co można zrobić wspólnie po zakończeniu wojny. "Jestem pewien, że zwyciężymy i że bezpieczeństwo Europy zostanie ocalone" - podkreślił polityk.

Relacjonował, że przedmiotem jego środowych rozmów w Warszawie była także kwestia integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Pytany, jak ocenia pomoc Polski dla uchodźców z Ukrainy, Kułeba stwierdził: "10 na 10". Zwrócił przy tym uwagę na zaangażowanie obywateli polskich, którzy - jak mówił - "otworzyli swe serca" dla uchodźców z jego kraju. "Otrzymałem też dziś zapewnienie od obojga marszałków, że będą podtrzymywać wysiłki na rzecz zapewnienia uchodźcom niezbędnej ochrony oraz tego, by Ukraińcy, którzy zechcą zostać w Polsce, mieli taką możliwość" - powiedział minister.

Kułeba został też zapytany, czy Ukraina odrzuca ostatecznie zgłoszoną w Kijowie przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego inicjatywę na rzecz ustanowienia misji pokojowej. Minister oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy związane z zakończeniem wojny. "Pan Kaczyński odegrał ważną rolę w konsolidowaniu polskiej sceny politycznej wokół tematu Ukrainy, ale również w dążeniu do podejmowania niezbędnych inicjatyw na poziomie UE i NATO" - powiedział.

Zapewnił, że Ukraina nie odrzuca kategorycznie żadnych propozycji i pomysłów, ale - jak podkreślił - to NATO nie jest gotowe na taki krok. "I na tym polega problem, on nie jest w nas" - zaznaczył. Według niego, kwestia misji pokojowej nie była przedmiotem jego środowej rozmowy z premierem Morawieckim, jednak - jak zastrzegł - temat ten ma pojawić się podczas jego dalszych spotkań w Polsce.

Mariana Bezuhla podkreślała, że Kijów jest obecnie polem walk, które toczą się m.in. w Obołoniu, jednej z dzielnic tego miasta. "Wojna toczy się właściwie wszędzie, w Ukrainie nie ma obecnie bezpiecznego miejsca" - mówiła posłanka Wierchownej Rady.

Ona również dziękowała Polsce i jej mieszkańcom za wsparcie, zarówno logistyczne, jak i pomoc Ukraińcom, którzy schronili się w naszym kraju. "Chciałabym też podkreślić, że nasi żołnierze, nasi obywatele mogą walczyć, ponieważ wiedzą, że ich dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo i pomoc w Polsce" - zaznaczyła Bezuhla.