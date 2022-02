Kułeba: kontynuujemy walkę; sankcje na Rosję muszą być "nie do zniesienia" (aktualizacja)

Zwyciężymy, ponieważ jesteśmy po właściwiej stronie historii. Walczymy w słusznej sprawie i mamy właściwych przyjaciół - powiedział szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem. Zaapelował o nałożenie sankcji "nie do zniesienia" na Rosję.

W czwartek szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem. Kułeba na konferencji prasowej po spotkaniu podziękował Polsce za ciągłe i zdecydowane wsparcie Ukrainy.

"Wczoraj - dzisiaj rano - Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę; to nie jest lokalna operacja w Donbasie, to inwazja na pełną skalę. Cały dzień odpieraliśmy rosyjskie ataki i będziemy kontynuować walkę. Chcę powiedzieć narodowi polskiemu, że Ukraina będzie walczyła, ponieważ rozumiemy, że to nasza ojczyzna i musimy jej bronić" - mówił.

Podkreślił, że wsparcie polskiego rządu jest pocieszające.

Kułeba powiedział, że przekazał prezydentowi Dudzie informacje o tym, jak obecnie wygląda sytuacja na Ukrainie; przywódcy przedyskutowali też formy współpracy między Polską a Ukrainą i pomocy Ukrainie. "Przedyskutowaliśmy także niektóre kwestie polityczne, odnoszące się do sankcji, które oczekujemy, że Unia Europejska nałoży, a które muszą być +nie do zniesienia+ dla Rosji, tak jak było to nam obiecywane na samym początku tego kryzysu" - dodał.

"Przed nami niezwykle trudne chwile, ale nie mam wątpliwości, że na końcu odniesiemy sukces; zwyciężymy, ponieważ jesteśmy po właściwiej stronie historii. Walczymy w słusznej sprawie i mamy właściwych przyjaciół, którzy stoją przy nas. Walczymy w słusznej, sprawiedliwej wojnie - bronimy się" - oświadczył Kułeba.

Zaapelował do narodu polskiego, by ten ich wspierał i nie zapominał o Ukrainie.

Szef MSZ Zbigniew Rau podkreślił, że Polska, niezależnie od biegu wydarzeń, stoi i będzie stała na stanowisku suwerenności i niepodległości, integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.