Kułeba na posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE: czas na puste kompromisy się skończył

Czas na puste kompromisy się skończył; zbyt wiele żyć ludzkich zostało zniszczonych przez rosyjską niczym niesprowokowaną agresję. Nie mamy prawa dawać Putnowi szansy na to, by stosowany przez niego szantaż okazał się skuteczny - mówił w czwartek w Łodzi szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

W czwartek w Łodzi odbywa się dwudniowe posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE podsumowującej polskie przewodnictwo w organizacji.

Podczas swojego przemówienia ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba podkreślał konieczność przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, usunięcia z jej terytorium rosyjskich wojsk, "przywrócenia sprawiedliwości" oraz normalnego funkcjonowania Ukraińców.

Kułeba wskazywał, że prowadzona przez Rosję wojna ma szeroko zakrojone konsekwencje i silny negatywny wpływ na bezpieczeństwo nie tylko w Ukrainie, ale też w Europie i poza nią - także za sprawą wywołanego przez Rosjan kryzysu - humanitarnego, żywnościowego i na rynku energii.

Mówił ponadto, że powołanie specjalnego trybunału do zbadania zbrodni rosyjskiej agresji jest niezbędne, tak jak i walka o zachowanie zasad przyświecających OBWE.

"Czas na puste kompromisy się skończył, zbyt wiele żyć ludzkich zostało zniszczonych przez rosyjską niesprowokowaną niczym agresję. Nie mamy prawa dać (rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi) Putinowi jakiejkolwiek szansy na to, by stosowany przez niego szantaż był skuteczny, odpowiedzialność za to spada na nas" - podkreślił.

Wyraził też wdzięczność szefowi polskiej dyplomacji Zbigniewowi Rauowi za sprawne prowadzenie OBWE w wyjątkowo trudnym dla niej czasie.