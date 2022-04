Kułeba: Rosja odpowie za wszystkie zbrodnie przeciwko naszym narodom

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba złożył kwiaty przed Pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. Jest dla mnie oczywiste, że Rosja odpowie za wszystkie zbrodnie, których dopuściła się w historii przeciwko naszym narodom - powiedział Kułeba.

Przez wiele lat, przez dekady prezydent Rosji Władimir Putin podejmował wysiłki, by złamać solidarność Polski, Ukrainy i wszystkich innych krajów na każdy możliwy sposób - powiedział Dmytro Kułeba.

Teraz jest dla mnie absolutnie oczywiste, że Rosja odpowie za wszystkie zbrodnie, których dopuściła się w historii przeciwko naszym narodom - dodał.

Chcemy sprawiedliwości i będziemy współpracować z Polską i innymi krajami, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by każdy został pociągnięty do odpowiedzialności z uwagi na wszystkie zbrodnie, które zostały popełnione w ostatnich latach przez Rosję - podkreślił

"Patrząc wstecz, rozumiemy bardzo dobrze, że przez wiele lat, przez dekady prezydent (Rosji Władimir) Putin podejmował wysiłki, by złamać solidarność Polski, Ukrainy i wszystkich innych krajów na każdy możliwy sposób, a teraz jest dla mnie absolutnie oczywiste, że Rosja odpowie za wszystkie zbrodnie, których dopuściła się w historii przeciwko naszym narodom" - powiedział Kułeba dziennikarzom na Placu Piłsudskiego.

Jak zaznaczył, "tragedia smoleńska musi być też częścią tego". "Chcemy sprawiedliwości i będziemy współpracować z Polską i innymi krajami, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by każdy został pociągnięty do odpowiedzialności z uwagi na wszystkie zbrodnie. Jeszcze raz podkreślam - wszystkie zbrodnie, które zostały popełnione w ostatnich latach przez Rosję" - podkreślił szef MSZ Ukrainy.

Wcześniej Kułeba - wraz z towarzyszącym mu na Placu Piłsudskiego ambasadorem Ukrainy w Polsce Andriejem Deszczycią - złożył kwiaty przed Pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba przebywa od kilku dni w Warszawie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, a także z marszałkami Sejmu i Senatu Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim. Na godz. 12 w Ambasadzie Ukrainy w Polsce zaplanowany jest briefing ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułeby.