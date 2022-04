Kułeba: zwracam się do OBWE, aby skorzystać z każdej możliwości do odizolowania Rosji

Zwracam się do przywództwa i sekretariatu OBWE, by skorzystać z każdej możliwości po to, aby odizolować Rosję - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Jednocześnie zwrócił się do OBWE, by przygotowała raport dotyczący okrucieństw popełnionych przez Rosję na Ukrainie.

W piątek po południu w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa ministrów spraw zagranicznych Trójki OBWE - Szwecji, Polski i Macedonii Północnej z udziałem szefa MSZ Ukrainy. Obecnie OBWE przewodniczy polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

"Biorąc pod uwagę wszystkie okrucieństwa popełniane przez Federację Rosyjską w Ukrainie i podkreślając, że Rosja popełniła akt agresji naruszając wszystkie postanowienia Aktu Końcowego z Helsinek wierzę, że uczestnictwo Rosji w OBWE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i współpracy w Europie" - mówił podczas tej konferencji szef MSZ Ukrainy.

Jak przypomniał Kułeba OBWE opiera się na konsensusie oraz ugodzie i "nie można z niej kraju wyrzucić". "Ale Rosja nie tylko zasłużyła na to, by została z niej usunięta, ale także, by karać ją we wszystkie prawem dozwolone sposoby za to, co dokonała do tej pory" - zaznaczył.

"Zwracam się do przywództwa i sekretariatu OBWE, by skorzystać z każdej możliwości i zasady funkcjonującej w organizacji po to, aby odizolować Rosję bez wyrzucania jej, by zabrać Rosji dostęp do jak największej liczby możliwych formatów, aby nie nadużywała tych wszystkich formatów promując nienawiść i manipulując" - zaapelował Kułeba.

Jednocześnie ukraiński minister zwrócił się do OBWE, aby "przygotowała szeroko zakrojony raport dotyczący okrucieństw popełnionych przez Rosję na Ukrainie".