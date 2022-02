Kulesza: cieszy mnie próba wyjścia z impasu nieudanej reformy wymiaru sprawiedliwości

Cieszy mnie, że prezydent podjął próbę wyjścia z impasu nieudanej reformy wymiaru sprawiedliwości - mówi szef koła Konfederacja Jakub Kulesza o inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy o SN. "Im słabsze ugrupowania rządzące, tym prezydent może mieć większe pole do działania" - ocenił.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że składa do Sejmu projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidujący Izbę Dyscyplinarną SN. Zastąpić ma ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

"Cieszy mnie, że pan prezydent podjął próbę wyjścia z tego impasu rozpoczętej, niedokończonej, nieudanej reformy wymiaru sprawiedliwości. A czy ta próba będzie pozytywna i czy się uda, to się okaże" - powiedział PAP Kulesza.

Jednocześnie zapowiedział, że Konfederacja zajmie w tej sprawie stanowisko po dokładnym przeanalizowaniu projektu, gdy trafi on do Sejmu, zostanie opublikowany na stronach sejmowych oraz wprowadzony do porządku obrad. "Wtedy ocenimy całość jako Konfederacja i podejmiemy decyzję, czy jest ona warta poparcia" - oświadczył.

Dopytywany przez PAP, czy projekt zgłoszony przez prezydenta kilka dni po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, może świadczyć o próbie przejęcia przez Andrzeja Dudę inicjatywy politycznej we współpracy z częścią opozycji, Kulesza zastrzegł, że nie chce oceniać "intencji pana prezydenta".

"Samo posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego było tajne. W związku z tym zostaliśmy poinformowani, że wszystkie informacje, które tam otrzymaliśmy i usłyszeliśmy, nie powinny być przekazywane dalej do mediów, nawet jeżeli nie były to tajemnice państwowe, jak na przykład zamiary pana prezydenta dotyczące projektu. Ale tak, na posiedzeniu RBN rozmawialiśmy nie tylko o sytuacji na Ukrainie w związku z bezpieczeństwem Polski" - powiedział.

Jak dodał w rozmowie z PAP, "o żadnych planach politycznych pana prezydenta nic mi nie wiadomo". "Natomiast moje odczucia są takie, że im słabsze jest ugrupowania rządzące, tym rzeczywiście pan prezydent może mieć większe pole do działania".

Według Kuleszy zwołanie posiedzenia RBN, "to rzeczywiście była to inicjatywa pana prezydenta". "Pan prezydent wydawał się być szczery, zaangażowany w temat, który był omawiany, natomiast przedstawiciele rządu sprawiali wrażenie, jakby przyszli na to posiedzenie z urzędniczego przymusu" - ocenił szef koła Konfederacja.