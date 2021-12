Kulesza o odebraniu Konfederacji czasu na wystąpienie ws. budżetu: Sejm nie ma już nic wspólnego z demokracją

Sejm nie ma już nic wspólnego z demokracją, rząd PiS z państwem prawa, a tzw. opozycja z opozycją, bo pomaga w niszczeniu demokracji - ocenił szef klubu Konfederacja Jakub Kulesza. Według niego w piątek Konfederacji odebrano czas na wystąpienia przed głosowaniem nad projektem budżetu.

Sejm, który w piątek zebrał się na jednodniowym posiedzeniu przeprowadził głosowania na ustawą budżetową na 2022 r. Na początku obrad marszałek Sejmu Elżbieta Witek wykluczyła z posiedzenia posła Konfederacji Grzegorza Brauna za odmowę założenia maseczki. Poinformowała także, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów ustalono, iż wszystkie kluby parlamentarne oraz jedno koło - Polska 2050 - które zgłosiły poprawki do projektu budżetu będą mieć 5 minut na ich przedstawienie. "W związku z tym, przed przystąpieniem do głosowania, kluby i to jedno koło - 3 minuty koło i 5 minut kluby - będą miały czas na omówienie poprawek" - dodała marszałek.

Do tych decyzji Kulesza odniósł się podczas konferencji prasowej w Sejmie. "Sejm, ta świątynia demokracji, nie ma już nic wspólnego z demokracją. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic wspólnego z państwem prawa. A tzw. opozycja nie ma nic wspólnego z opozycją, bo pomaga władzy w niszczeniu demokracji" - oświadczył

Według niego, przykładem tego jest piątkowa decyzja Prezydium Sejmu, które zdecydowało, aby dać możliwość zabrania głosu w trzecim czytaniu ustawy budżetowej, najważniejszej ustawy w roku, tylko wybranym. "Głos mogły zabrać wszystkie kluby, i tylko i wyłącznie koło poselskie Polska 2050. Konfederacja nie miała takiej możliwości" - podkreślił poseł.

Kulesza poinformował, że podniósł tę sprawę na Konwencie Seniorów. Jak dodał, usłyszał, że "Konfederacja nie dostanie głosu, nie będzie miała możliwości wypowiedzenia się na temat najważniejszej ustawy w Sejmie, na temat poprawek do budżetu, ponieważ nie stosujemy się do ustaleń - zarządzenia pani marszałek ws. maseczek, a pan Grzegorz Braun zachowuje się niewłaściwie".

Według Kuleszy, marszałek Witek zapytała wtedy "innych wicemarszałków, co na ten temat sądzą i otrzymała wsparcie ze strony wszystkich rzekomo opozycyjnych wicemarszałków Sejmu, którzy poparli tę jawną dyskryminację, to łamanie wszelkich standardów demokracji".

Zdaniem posła taką "dyskryminacją" jest odbierania możliwości zabierania głosu w tak ważnej dyskusji "jednemu, wybranemu, nielubianemu ugrupowaniu". Jak dodał, Konfederacja "ma poparcie społeczne i dostała głosy w wyborach, w przeciwieństwie do koła Polska 2050".

Według Kuleszy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) odpowiedział marszałek Witek, że "jak najbardziej jest przeciwko dawaniu nam głosu". Dodał, że "do głosu dołączył także" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska-PSL). "Wsparcia nie uzyskaliśmy praktycznie od nikogo" - relacjonował poseł posiedzenie Konwentu Seniorów.

Jak dodał, to nie jest pierwszy raz, "gdy standardy demokracji są stosowane całkowicie wybiórczo, gdy wobec Konfederacji stosuje się lewicową taktykę +no-platform+", (czyli) wyklucza się nas z debaty publicznej, wyklucza się także z głosowania".

Szef koła Konfederacji ocenił, że wykluczanie z głosowania jest skandalem zwłaszcza w sytuacji, gdy "rząd wisi na włosku, gdzie głosowania przechodzą pojedynczymi głosami, gdzie posłowie ugrupowania większościowego grożą, że nie zagłosują za budżetem, jeżeli przejdzie ustawa o segregacji sanitarnej". Jak podkreślił, w takiej sytuacji "wykluczenie z możliwości głosowania choćby jednego posła jest próbą manipulowania demokracją".

"Dzisiaj takiego prawa do głosowania został pozbawiony poseł Grzegorz Braun, zresztą nie po raz pierwszy. Takie praktyki nie mają nic wspólnego z demokracją, a tacy wicemarszałkowie, jak wicemarszałek Czarzasty, czy wicemarszałek Zgorzelski, nie mają absolutnie nic wspólnego z opozycją" - oświadczył Kulesza.

W tym kontekście poseł Roberta Winnickiego ocenił, że "zjednoczona koalicja okrągłostołowa PiS, PO, Lewica, PSL, jak tylko widzą, że coraz więcej Polaków popiera Konfederację, idą ramię w ramię, pomimo innych podziałów, żeby zablokować nam głos, żebyśmy nie mogli zabrać głosu przy budżecie, żebyśmy nie mogli nawet zgłosić wniosku formalnego". "Pokazuje to jasno, że głos Konfederacji, jako jedyny głos opozycji realnej w tym Sejmie, jest blokowany i będzie blokowany" - oświadczył Winnicki.

Według niego, w ostatnich dniach Konfederacja doświadczyła także "blokady medialnej w bardzo wielu miejscach". "Debatowano o nas, bez nas. Dostaliśmy +ban+ na bardzo wiele redakcji, programów w mediach tzw. głównego nurtu. Dzisiaj jest zjednoczona koalicja od PiS-u po Lewicę i jest naprzeciwko Konfederacja" - podkreślił Winnicki.