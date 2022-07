Kulturalne lato 2022 - festiwale, jarmarki, widowiska

Festiwal sztuki cyrkowo-ulicznej w Lublinie, Jarmark św. Dominika w Gdańsku oraz święto łemkowskiej kultury w Zdyni - to niektóre z propozycji wydarzeń kulturalnych, które odbędą się w tegoroczne lato w Polsce.

Carnaval Sztukmistrzów, czyli festiwal sztuki cyrkowo-ulicznej tradycyjnie zawładnie Lublinem w lipcu (28-31).

Wydarzenie prezentujące sztukę nowego cyrku, akrobatyki i klaunady odbywa się w Lublinie od 2008 roku. Do miasta zjeżdżają wtedy artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata, aby prezentować spektakle i pokazy.

Na ulicach spotkać można połykaczy mieczy, akrobatów oraz buskerów. Publiczność często jest zapraszana do aktywnego udziału w spektaklach.

Jak zwykle częścią Carnavalu są spektakle sceniczne odbywające się w namiocie cyrkowym i na deskach scen widowiskowych. Podczas tegorocznego wydarzenia będzie można podziwiać najciekawsze propozycje cyrkowej sceny europejskiej, m.in. czwórkę klaunów z Czech - załogi Squadra Sua w spektaklu "Across" oraz spektakl "SoliloqueS" Compagnie Singulière z Francji.

W tym roku również wśród programu zamkniętego reprezentowana będzie scena polska, głównie dzięki premierowym pokazom laureatów konkursu "Incydent polski", który wspiera polskich artystów cyrkowych. Konkurs powstał pod skrzydłami Carnavalu Sztukmistrzów. Wystąpią Marta Mądry ze spektaklem "Ex-Libris" oraz Tomasz Piotrowski z pokazem pt. "Ciii…". Premierę lubelską będzie miał też spektakl "Epitafium Błazna" w wykonaniu wrocławskiego kolektywu Kejos.

Piotr Sikora w namiocie na Błoniach zaprezentuje się z propozycją familijną "Boy: Looking for a friend".

Nie tylko miłośników słowa pisanego może zainteresować Festiwal Stolica Języka Polskiego organizowany w dniach 7-13 sierpnia w Szczebrzeszynie i Zamościu.

Zaplanowano m.in. warsztaty, wykłady, wydarzenia artystyczne, spotkania autorskie, nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci i młodzieży.

Na spragnionych innych rodzajów sztuki czekają koncerty, recitale i spektakle, których tematyka krąży wokół umiłowania słowa.

W dniach 23 lipca-14 sierpnia w Gdańsku już po raz 762. odbędzie się Jarmark św. Dominika.

Tradycja wydarzenia sięga roku 1260, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta ich założyciela.

W jednym z najstarszych opisów jarmarku z XVI wieku, nuncjusz papieski Giulio Ruggieri napisał: "W miesiącu sierpniu odbywa się wielki Jarmark od św. Dominika, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandy, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy, i wtedy zawija do portu 400 okrętów naładowanych winem francuskim i hiszpańskim, jedwabiem, oliwą, cytrynami, konfiturami i innymi płodami hiszpańskimi, korzeniami portugalskimi, cyną i suknem angielskim".

Na Jarmark zewsząd przybywali też cyrkowcy, akrobaci i trupy aktorskie. Pokazywane były rozmaite dziwy, egzotyczne zwierzęta, a nawet podobno… syreny.

Jarmark św. Dominika odbywał się corocznie przez kilka następnych wieków, stając się ważnym świętem dla miasta. Tę tradycję przerwała II wojna światowa. Powrócono do niej w 1972 roku. I to właśnie wtedy symbolem wydarzenia stał się kogut.

Obecnie otwarcie Jarmarku obwieszcza światu specjalnie napisany hejnał, do którego każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. I tak hejnał "starzeje się" razem z Jarmarkiem. W tym roku będzie miał 760 nut. W tak historycznej oprawie prezydent miasta przekazuje kupcom klucz do bram Gdańska.

Siłą jarmarku jest jego niepowtarzalny klimat i stragany pełne najróżniejszych towarów. Pośród nich znaleźć można przedmioty stare, rzadkie i zadziwiające, nie brakuje artystycznego rękodzieła i smakołyków z całego świata.

Wielkie święto łemkowskiej kultury - 40. Łemkowska Watra w Zdyni odbędzie się w dniach 22-24 lipca.

Łemkowska Watra w Zdyni (łem. Żdynia) to czas corocznych, niezwykle ważnych dla Łemków spotkań: pokoleniowych, rodzinnych, przyjacielskich. Spotkań, które jednoczą wspólną pieśnią, gromadzą wokół spraw ważnych. Taki był początkowy zamysł Władysława Grabana i osób związanych z Reprezentacyjnym Zespołem Pieśni i Tańca Łemkowyna z Bielanki. Pierwsze Watry były warsztatami artystycznymi tego zespołu, które z roku na rok przybierały na sile.

Łemkowska Watra wędrowała po Łemkowszczyźnie, najpierw do Czarnej (koło Uścia Gorlickiego) w latach 1983, 1984, później zawędrowała do Hańczowej w 1985 r. i Bartnego w latach 1986, 1987, 1988 i 1989. Początkowo były to niewielkie, nieformalne spotkania, a z czasem ewoluowały do dzisiejszej formy dużego festiwalu. Wszystkie te zmiany to owoce wieloletniej i wytężonej pracy wielu ludzi.

Od 1990 roku Łemkowską Watrę organizuje Zjednoczenie Łemków w Zdyni, to tu Watra zagościła na dobre.

Podczas 40. Watry wystąpią zespoły pieśni i tańca, folkowe, soliści, duety, tria i chóry. Zaplanowano koncert "Watra solidarna z Ukrainą", a także m.in. konkurs śpiewu i recytacji, plastyczny, spektakl teatralny. Odbędzie się także upamiętnienie ofiar akcji "Wisła" w Miejscu Pamięci.

W sierpniu (5-7) na wyspie Wolińska Kępa w Wolinie będzie można przenieść się nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, niemal o 1000 lat, bowiem na wyspie, w skansenie Centrum Słowian i Wikingów odbędzie się 27. Festiwal Słowian i Wikingów.

To cykliczne wydarzenie organizowane jest co roku w pierwszy weekend sierpnia jako plenerowa rekonstrukcja historyczna. Przez kilka festiwalowych dni można poczuć czar Średniowiecza, czasów wikingów i Słowian.

Podczas imprezy organizowane są koncerty muzyki dawnej, rekonstrukcje historyczne, pokazy walk i treningów wojów, inscenizacje obrzędów czy średniowiecznych tańców. To największa tego typu impreza w Europie. Na tydzień przed festiwalem dla chętnych odbywają się Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej, czyli warsztaty dawnych rzemiosł od garncarstwa, przez snycerstwo, po produkcję filcu, a nawet odlewnictwo.

Fani kabaretu mogą wybrać z kolei na Festiwal Kabaretu Koszalin. To w tym miejscu, w ostatnią sobotę lipca, w miejskim amfiteatrze, odbywa się jedna z największych imprez kabaretowych w kraju.

Swój udział w imprezie potwierdzili: Neo-Nówka, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Koń Polski, Chyba, Jurki, Rak, Wojciech Kamiński, Kabaret z Konopi.

Podczas Festiwalu nie zabraknie orkiestry Tomka Krezymona. Festiwal poprowadzą tradycyjnie Leszek Malinowski i Waldemar Sierański z kabaretu Koń Polski.