Kumoch: bezpieczeństwo i wyzwania stojące przed UE tematami spotkania Grupy Arraiolos

Bezpieczeństwo i wyzwania stojące przed UE będą głównymi tematami spotkania prezydentów państw Grupy Arraiolos na Malcie – podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Zapowiedział, że polski przywódca będzie przekonywał do większej pomocy Ukrainie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W środę prezydent Andrzej Duda rozpocznie dwudniową wizytę na Malcie, gdzie weźmie udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Arraiolos.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem, że spotkanie Grupy Arraiolos poświęcone będzie najbardziej palącym tematom, takim jak: bezpieczeństwo wschodniej i południowej flanki, polityka spójności UE i najnowsze wyzwania stojące przed Wspólnotą.

"Będzie dużo możliwości rozmów kuluarowych i przekonywania naszych zachodnich partnerów do tego, jak ważna dla nas jest sprawa bezpieczeństwa na wschodzie, jak ważna jest pomoc dla Ukrainy, jak bardzo ważna jest jedność UE wobec tego kryzysu" - powiedział minister.

Wskazywał, że prezydent w każdej rozmowie z liderami państw Europy Zachodniej mówi o konieczności większego zaangażowania w pomoc dla Ukrainy. "To jest nasz komunikat, który jest przedstawiany naszym partnerom od samego początku rosyjskiej inwazji. Bardzo się cieszymy, że tak wielu partnerów reaguje pozytywnie na ten komunikat" - dodał.

W programie wizyty polskiego prezydenta na Malcie zaplanowano również dwa spotkanie bilateralne. W środę wieczorem w Vallettcie Andrzej Duda spotka się z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą, z kolei w czwartek rano - z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Kumoch mówił, że będzie to ważne i oczekiwane spotkanie. Nie wykluczył, że poruszony zostanie na nim temat reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec.

W tym kontekście prezydencki minister został zapytany o wtorkowe oświadczenie szefowej niemieckiego MSZ Annaleny Baerbock, według której kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia rządu federalnego jest zamknięta.

"Temat reparacji nie jest tematem zamkniętym. Jest to jednostronna deklaracja. Prezydent Duda zawsze mówił, że jeżeli zostanie wyrządzona szkoda, to ta szkoda musi być naprawiona. To zarówno zasada prawa, jak i zasada elementarnej ludzkiej moralności" - dodał.