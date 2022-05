Kumoch: cel wizyty prezydenta na Słowacji to skoordynowanie pomocy państw regionu dla Ukrainy

Cel wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Słowacji to skoordynowanie pomocy państw naszego regionu dla Ukrainy; chodzi nie tylko o pomoc w czasie wojny, ale także o wsparcie dla członkostwa Ukrainy w UE - powiedział w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Prezydent Duda w środę udał się z roboczą wizytą na Słowację, gdzie spotka się z prezydent Zuzaną Czaputovą, premierem Eduardem Hegerem oraz przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisem Kollárem.

Kumoch podkreślił, że celem wizyty Dudy na Słowacji jest koordynacja naszej pomocy dla Ukrainy - wszystkich państw naszego regionu. "Nie tylko pomocy w momencie wojny i agresji rosyjskiej, ale również przed zbliżającym się szczytem NATO i przed decyzjami, które będą dot. ewentualnego członkostwa Ukrainy w UE, co nasze kraje mocno, jednoznacznie i bez żadnych znaków zapytania popierają" - powiedział prezydencki minister.

Jak zauważył, Słowacja jest ważnym partnerem Polski. "Jest to kraj, który opowiedział się jednoznacznie za tą naszą opcją reakcji na kryzys ukraiński, stosunki są obecnie bardzo dobre i kontakty między obiema ekipami rządzącymi są intensywne (...). Jest to kraj, na który można w sprawach ukraińskich liczyć, kraj który bardzo mocno przyjął nasz punkt widzenia na to, co się dzieje na wschodzie" - podkreślił Kumoch.

Zaznaczył, że wizyta Dudy na Słowacji jest "bardzo bogata i intensywna" z uwagi na szereg spotkań z najważniejszymi politykami. Kumoch dodał, że prezydent odwiedza naszych południowych sąsiadów na dwa dni przed wizytą w Estonii.

Poinformował, że podczas wizyty na Słowacji poruszona zostanie kwestia współpracy energetycznej z Polską. "Kwestie energetyczne stanowią zawsze istotną część rozmów z przywódcami państw regionu" - mówił minister.

"Tematem również będzie perspektywa członkostwa (w UE) dla Ukrainy. Musimy działać bardzo jednoznacznie razem jako region, bo widzimy, że są przeciwnicy członkostwa w Unii i niestety wojna ich nie przekonała. UE nie może odwracać się od Ukrainy" - podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Kumoch przekazał, że w przyszłym tygodniu spodziewana jest wizyta w Polsce nowej prezydent Węgier Kataliny Novak; dodał, że Polska liczy na "daleko idącą refleksję nt. polityki węgierskiej".

Według Kumocha Andrzej Duda jest najaktywniejszym polskim politykiem od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Prezydent Andrzej Duda z racji też swoich osobistych, bliskich kontaktów z Wołodymyrem Zełenskim jest uważany w Europie za ten polityka, który ma największy dostęp i zasób wiedzy na temat tego, co dzieje się na Ukrainie" - powiedział.