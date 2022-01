Kumoch o RBN: To był wielki dzień dla polskiej polityki

To był wielki dzień dla polskiej polityki - ocenił piątkowe posiedzenie Raby Bezpieczeństwa Narodowego szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Gdy pojawia się autentyczne zagrożenie, niepokój, czy kwestia bezpieczeństwa narodowego, to mówimy jednym głosem - podkreślił.

Piątkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego trwało ponad trzy godziny. Jego tematem była groźba inwazji rosyjskiej na Ukrainie. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceministrowie w MON i MSZ, a także reprezentanci parlamentarnych klubów i kół: PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, a także koła Polski 2050, Konfederacji, PPS, Polskie Sprawy, Porozumienia oraz Kukiz'15. Uczestnikami RBN byli też szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, szef BBN Paweł Soloch oraz Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kumoch pytany w TVP Info o posiedzenie RBN ocenił, że "to był wieki dzień dla polskiej polityki". "Bo okazało się, że pomimo polaryzacji politycznej w Polsce, tak samo jak w wielu innych krajach, gdy pojawia się autentyczne zagrożenie, niepokój, czy kwestia bezpieczeństwa narodowego, to mówimy jednym głosem i ten jeden głos było słychać" - podkreślił.

Jak dodał, podczas spotkania wszystkich sił politycznych z prezydentem padały różne propozycje, "z którymi można się zgadzać lub nie". Ale jednocześnie - zaznaczył - wszyscy uczestnicy posiedzenia byli zgodni, że to "Rosja zachowuje się agresywnie" i w związku z tym "Ukraina może liczyć na nasze poparcie". Kumoch zapewnił też, że prezydent Duda do zgłaszanych propozycji odniósł się "z dużym zrozumieniem i zapowiedział swoje kroki".

Dopytywany o realne niebezpieczeństwo ze strony Rosji, Kumoch zapewnił, że Polska nie jest "bezpośrednio zagrożona". "Nie przewidujemy, aby działania zbrojne ewentualnie podjęte przez Rosję miały się rozlać na nasz kraj" - powiedział. Jednoczenie, mówiąc o rozwoju tej sytuacji w dalszej perspektywie - "pokolenia naszych dzieci i wnuków" - stwierdził, że "konfiguracja bezpieczeństwa, która się tworzy nie jest korzystna dla Polski".

"Widać wyraźnie ruchy rosyjskie, widać wkraczanie na Białoruś i otaczanie Ukrainy. To wkraczania na Białoruś może się zakończyć permanentną obecnością Rosji w tym kraju, który jest państwem niepodległym" - powiedział minister. Ocenił, że jeśli Rosjanie pozostaną na Białorusi, zmieni to konfigurację bezpieczeństwa na stałe i będzie to zagrożenie dla Polski w okresie długoterminowym.

Kumoch oceniają sytuację w Europie zauważył, że postawa polityków niemieckich jest "sporym rozczarowaniem". "To jest państwo, które chce być liderem Europy,(...) jednocześnie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego nie jest w stanie pomyśleć, że czasami w obronie wolności trzeba użyć siły i to powoduje, że przywództwo niemieckie (w Europie - PAP) zaczyna słabnąć" - zaznaczył minister.

Podkreślił także, że Polska oczekuje od Niemiec, iż państwo to weźmie "współodpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu". Według Kumocha w Niemczech jest "zbyt duże zrozumienie dla Rosji".

Kumoch pytany o kwestię ewentualnego wsparcia Ukrainy przez Polskę sprzętem wojskowym podkreślił, że już w 2014 podjęto decyzję, że sposób pomocy Polski dla Ukrainy będzie "kwestią dyskretną czy wręcz niejawną", a ta polityka jest kontynuowana do dzisiaj.

"Ten kryzys pokazuje, że Rosja nie zrezygnowała z ambicji imperialnych. Niestety jest zagrożeniem dla sąsiadów. Ten kryzys przypomina, że wobec Rosji jedynym sposobem dyskusji jest po prostu twarda odpowiedź i bycie gotowym na odparcie agresji rosyjskiej, wówczas z Rosją można się ułożyć. Można się było się z Rosją ułożyć nawet pod koniec Zimnej Wojny, wtedy, kiedy stawiano jej twarde warunki. Natomiast bardzo trudno jest to zrobić - tak jak to się robi z wieloma państwami Zachodu - że po prostu podpisuje się porozumienie i tego porozumienia się przestrzega. Tego Rosja nie oczekuje, ani nie zamierza dotrzymać" - ocenił Kumoch.

Podkreślił, że Rosja szanuje zdecydowaną postawę i do takiej postawy należy dążyć. "Jeżeli taką postawę się przyjmie, to prawdopodobieństwo, że cała sprawa zakończy się pokojowo, jest dużo wyższe" - podkreślił. Dodał, że Polska zawsze w tej sprawie mówi to samo, niezależnie od tego, kto jest u władzy, "i zawsze wychodzi na nasze".