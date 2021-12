Kumoch: od momentu przyjęcia ustawy medialnej nie było żadnych rozmów z Amerykanami

Od momentu przyjęcia nowelizacji ustawy medialnej nie było żadnych rozmów z Amerykanami, za chwilę będzie pierwsza, tematem jest jednak bezpieczeństwo regionu - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch odpowiadając liderowi PO Donaldowi Tuskowi.

Prezydent poinformował w poniedziałek, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji, udziały nieprzekraczające 49 proc.

Donald Tusk po decyzji prezydenta Dudy zabrał głos na Twitterze. "Ulica i zagranica (Ameryka), czyli presja ma sens. Niech nikt już nie mówi, że nie warto, że się nie da, że nic nie możemy. Możemy i musimy" - napisał lider PO.

Na ten wpis zareagował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. "Zagranica - od momentu przyjęcia ustawy nie było żadnych rozmów z Amerykanami. Za chwilę będzie pierwsza. Tematem jest jednak bezpieczeństwo regionu. Ulica - w czasie występu Donalda Tuska pod Pałacem, prezydent był z prezydentami Ukrainy i Litwy. Tematem również było bezpieczeństwo regionu" - napisał na Twitterze Kumoch.

17 grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja trafiła do prezydenta. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.