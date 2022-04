Kumoch: Polska wspiera ONZ-owską ideę ewakuowania cywilów z Mariupola

Polska wspiera ONZ-owską ideę ewakuowania cywilów z Mariupola oraz gotowa jest przyjąć osoby ranne i wymagające leczenia; prezydent Andrzej Duda zadeklarował to podczas wtorkowej rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem - przekazał w środę szef BPM Jakub Kumoch.

We wtorek wieczorem prezydent rozmawiał w Rzeszowie z sekretarzem generalnym ONZ. Jak informowano, tematem rozmowy była sytuacja na Ukrainie oraz wcześniejsza wizyta Guterresa w Moskwie, podczas której sekretarz generalny ONZ rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinam oraz szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Po spotkaniu z Putinem Guterres przekazał m.in., że zaproponował utworzenie "humanitarnej grupy kontaktowej" oraz współpracę z Czerwonym Krzyżem w celu pomocy Ukraińcom oblężonym w zakładach Azwostal w Mariupolu.

"Polska wspiera ONZ-owską ideę ewakuowania cywilów z Mariupola i gotowa jest przyjąć osoby ranne i wymagające leczenia. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował to wczoraj późnym wieczorem w czasie rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem" - napisał w środę na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Jak podkreślił prezydencki minister, propozycja została wcześniej uzgodniona z rządem.

Antonio Guterres po spotkaniach w Moskwie podkreślał m.in., że niepokoją go doniesienia o możliwych zbrodniach wojennych na Ukrainie, które wymagają - jak zaznaczył - niezależnego dochodzenia. "Jesteśmy szczególnie zainteresowani odnalezieniem sposobów na stworzenie warunków do efektywnego dialogu, stworzenia warunków do zawieszenia broni, tak szybko jak to możliwe, stworzenia warunków do pokojowego rozwiązania" - powiedział sekretarz generalny ONZ.