Kumoch: prezydent Andrzej Duda omówił z brytyjską premier Liz Truss kwestie bezpieczeństwa i przyszłej współpracy obu krajów

W niedzielę w Londynie prezydent Andrzej Duda spotkał się nową brytyjską premier Liz Truss; rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa i przyszłej współpracy polsko-brytyjskiej w obliczu konfliktu ukraińskiego - poinformował w niedzielę PAP szef BPM Jakub Kumoch.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch w niedzielę w rozmowie z PAP poinformował o przebiegu niedzielnego spotkania Andrzeja Dudy z nową brytyjską premier Liz Truss, do którego doszło w jej siedzibie na Downing Street. "Większość rozmowy zajęły kwestie bezpieczeństwa i przyszłej współpracy polsko - brytyjskiej w obliczu konfliktu ukraińskiego. "Obie strony są zdeterminowane do pomocy Ukrainie i odepchnięcia rosyjskiego zagrożenia" - zaznaczył Kumoch.

Rozmawiano także o kalendarzu wizyt i o zacieśnieniu współpracy polsko-brytyjskiej, również w dziedzinie surowcowej i gospodarczej. "Polska ocenia współpracę z Wielką Brytanią bardzo wysoko i uważa ją za jednego dwóch z kluczowych zachodnich sojuszników w obliczu rosyjskiej agresji" - dodał Kumoch.

Andrzej Duda był jednym z pięciu zagranicznych przywódców, którzy przy okazji pogrzebu brytyjskiej królowej Elżbiety II odbyli krótkie spotkania z szefową brytyjskiego rządu - pozostali to premierzy Australii, Nowej Zelandii, Irlandii i Kanady.

Wcześniej prezydent wpisał się do księgi kondolencyjnej wyłożonej po śmierci Elżbiety II. Polski prezydent oddał jej również hołd w Westminster Hall, gdzie wystawiona jest trumna z jej ciałem.

Do oddania hołdu monarchini w Westminster Hall oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w Lancaster House, budynku należącym do brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, zostali zaproszeni wszyscy zagraniczni przywódcy, którzy wezmą udział w poniedziałkowym pogrzebie.