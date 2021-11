Kumoch: prezydent zachęca do szczepień, ale uważa, że tworzenie przymusu nie jest realne

Prezydent Andrzej Duda bardzo jasno zachęca obywateli do szczepienia się; jednocześnie uważa, że samo stworzenie tu przymusu państwowego nie jest realne, nie przyniesie rezultatu - powiedział we wtorek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kumoch był pytany w radiu RMF FM o projekt dotyczący weryfikacji przez pracodawców szczepień pracowników; dopytywano go, czy jeśli zostanie przyjęty przez parlament i taka ustawa trafi na biurko prezydenta, czy ją podpisze.

Prezydencki minister odpowiedział, że głowa państwa wypowiada się na temat ustaw, wtedy, kiedy trafią one na jego biurko. "A trafiają po przyjęciu ich przez Sejm i Senat. Inaczej po prostu nie można komentować czegoś, czego nie ma" - zaznaczył.

"Prezydent bardzo jasno zachęca obywateli do szczepienia się. I jednocześnie uważa, że samo stworzenie przymusu państwowego nie jest realne, nie przyniesie rezultatu" - powiedział Kumoch. Jak dodał, prezydent nie jest zadowolony z tego, że część obywateli się nie szczepi i uważa, że ludzie powinni się szczepić. "Prezydent zachęcał, zachęca i będzie zachęcał do szczepień" - podkreślił minister.

Na uwagę, że w Austrii wprowadzono ogólnokrajowy lockdown dla wszystkich mieszkańców z powodu pandemii Covid-19, Kumoch zauważył, że podobne działania są też w Holandii. Podkreślił, że należy jednak "brać pod uwagę koszty społeczne" takiego kroku.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał w niedzielę na Twitterze, że projekt Hoca równorzędnie traktuje zaszczepienie przeciw COVID-19, test na obecność koronawirusa i status ozdrowieńca. "Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem" - napisał szef MZ.

W poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że zaprosiła na środę szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. weryfikacji szczepień pracowników. Według niej, jeżeli kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy.