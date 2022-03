Kumoch: trudno sobie wyobrazić karanie za obronę bezbronnych cywilów na Ukrainie

Trudno sobie wyobrazić karanie człowieka, który z odruchu serca udał się po to, żeby bronić bezbronnych cywilów przed zbrodniami wojennymi - mówił we wtorek szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch, pytany o karanie polskich ochotników walczących na Ukrainie.

Przedstawiciel prezydenta pytany był na antenie TVN24 o polskich ochotników walczących na Ukrainie - bez zgody MON - za co może im grozić do 5 lat więzienia oraz czy mogliby oni liczyć na ułaskawienie ze strony prezydenta.

"Wczoraj ukazał się wywiad pana prezydenta, w którym poruszył tę kwestię. Mówił, żeby pamiętali, że jest cały czas prezydentem. Jak rozumiem, a wszyscy zrozumieli to chyba jednoznacznie, że trudno sobie wyobrazić karanie człowieka, który z odruchu serca udał się po to, żeby bronić bezbronnych cywilów przed zbrodniami wojennymi. Tak zrozumiałem wypowiedź pana prezydenta i z tego co widzę, wszyscy ją tak zrozumieli" - powiedział.

Kumoch pytany był także o atak na zabudowania wojskowe w Jaworowie, w pobliżu polskiej granicy.

"Był to zwykły atak mający na celu zastraszanie i pokazywanie, że Rosja jest w stanie zrzucić bomby wszędzie i zabić każdego, kogo chce. Znamy ten język i nie boimy się tego języka. Gdyby Rosjanom przyszło do głowy wysyłać rakiety blisko polskiego terytorium, to jesteśmy gotowi się przed tym bronić. I nasi amerykańscy sojusznicy. Jeżeli to miało na celu zastraszenie Polski, to nie wywołało to żadnego podobnego efektu" - mówił. "Polska będzie bronić swojego terytorium. Jeżeli to był znak, że +uwaga, zaraz spadnie rakieta na Polskę+, to był to znak odebrany z całkowitym spokojem. Polska jest na to przygotowana" - podkreślił. "Rosja zdaje sobie sprawę, że Polski nie może w żaden sposób dotknąć" - ocenił.

Dopytywany, czy celem ataku w Jaworowie mogliby być np. polscy ochotnicy, lub instruktorzy wojskowi, zaprzeczył. "Nie jest mi znana żadna informacja, nie wiem nic na temat jakichkolwiek polskich ofiar" - powiedział.

Przedstawiciel prezydenta pytany był także, czy "NATO, w tym Polska przejdzie do historii tej wojny jak Anglia i Francja w 1939 r."

W odpowiedzi zauważył, że jest "duża rozbieżność między tym, w jaki sposób na wojnę zareagowaliby Polacy czy wielu polskich polityków, a duża rozbieżność między tym, w jaki sposób tę wojnę chcą zakończyć niektórzy politycy z Europy Zachodniej". "Zauważamy, że w wielu państwach Europy Zachodniej lekcje z tego, co się stało, nie zostały do końca wyciągnięte, czego probierzem był stosunek tych państw do dania Ukrainie statusu państwa kandydackiego do UE. Nawet oblężona Ukraina, nawet walcząca Ukraina, nawet Ukraina, która bądź co bądź walczy, dlatego że chciała integracji z Zachodem, ona też nie jest mile widziana w Unii. Dla nas było to szokujące" - mówił, wskazując, że Polska spodziewała się innej reakcji.

Zauważył także, że sytuacja na Ukrainie się zmienia. "To nie jest tak, że Ukraina została zostawiona sama sobie. Bo czymś się broni, skądś ma broń, skądś ma siły do tego, żeby Rosji stawiać opór. I z jakiś przyczyn Rosja państwom NATO grozi. Jeżeli grozi, to znaczy, że widzi, że państwa NATO, a zwłaszcza Polska jest jednym z takich krajów, nie są państwami wojującymi, ale też nie są państwami bezstronnymi wobec agresji" - mówił.

Zaatakowane w niedzielę Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, bardziej znane jako jaworowski poligon wojskowy, jest niecałe 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską. Według władz ukraińskich w ataku w Jaworowie zginęło 35 osób, natomiast Rosja twierdzi, że zabitych dostało nawet do 180 "zagranicznych najemników".