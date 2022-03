Kumoch: w poniedziałek prezydent Duda leci do Mołdawii

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda leci do Mołdawii i spotka się z prezydent Maią Sandu, a stamtąd do Bułgarii i Rumunii na spotkania z prezydentami Rumenem Radewem i Klausem Iohannisem. Wszystko w ramach konsultacji przed szczytem NATO i rozmową z prezydentem USA - poinformował szef prezydenckiego BPM Jakub Kumoch.

"Dzisiaj po południu prezydent Andrzej Duda poleci do Mołdawii i spotka się z prezydent Maią Sandu, a stamtąd do Bułgarii i do Rumunii na spotkania jutro z prezydentami Rumenem Radewem i Klausem Iohannisem. Wszystko w ramach konsultacji przed szczytem NATO i rozmową z prezydentem USA" - napisał w poniedziałek rano na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Szczyt NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena odbędzie się w czwartek w Brukseli.

W niedzielę w nocy Biały Dom podał, że prezydent Joe Biden w piątek przybędzie do Warszawy, po czym w sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.