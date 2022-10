Kumoch: we wtorek oświadczenie państw Bukaresztańskiej Dziewiątki ws. rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie

Państwa Bukaresztańskiej Dziewiątki wydadzą we wtorek oświadczenie ws. rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie – zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Bombardowanie miejsc cywilnych jest zbrodnią, a zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu – mówił.

We wtorek w Bratysławie odbędzie się spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównymi tematami narady, w której będzie uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie V4 w wyniku agresji Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny.

Przed wylotem na Słowację prezydencki minister zwracał uwagę na kontekst, w którym odbywa się to spotkanie, czyli rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną na Ukrainie, które - jak mówił - zmieniają oblicze tej wojny.

Kumoch poinformował, że jeszcze we wtorek w tej sprawie opublikowane zostanie wspólne oświadczenie państw naszego regionu, w tym Grupy Wyszehradzkiej, aby - jak mówił - "nie było żadnej wątpliwości, że akurat w tej kwestii wszystkie państwa, łącznie z tymi, które są wstrzemięźliwe wobec pomocy militarnej dla Ukrainy mają jednoznaczne stanowisko: zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu, ścigane są na całym świecie, Rosja musi się z tym liczyć". Jak wyjaśnił, będzie to wspólne oświadczenie państw Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Szef BPM zapowiedział, że właśnie poniedziałkowe wydarzenia na Ukrainie będą jednym z tematów spotkania V4. "Po raz pierwszy Rosja przyznała się do terroryzmu państwowego, przyznała się też do zbrodni - bombardowanie miejsc cywilnych jest zbrodnią, jeśli uderza się w miejsca, w których żyją ludzie i robi to państwo, to w tym momencie władze tego państwa zapisują się w kolejce do międzynarodowego trybunału" - podkreślił.

"Ponieważ zbrodnie nie ulegają przedawnieniu, to zawsze ci, którzy podejmują tego typu decyzje muszą się liczyć z tym, że do końca życia będą mieli porostu bardzo poważny indywidualny problem" - dodał minister.

Kumoch zwrócił uwagę, że między państwami V4 nie ma różnicy zdań w tej kwestii. "Wiemy jaki jest stosunek Węgier do dostaw broni na Ukrainę, oczywiście się z tym nie zgadzamy, o tyle w tej kwestii trudno jakąkolwiek obronę Rosji znaleźć" - zaznaczył.

Pytany czy jest szansa by przekonać Węgry i wypracować deklarację z ich strony w sprawie wsparcia militarnego dla Ukrainy, Kumoch zwrócił uwagę, że próbować zawsze warto i że próby nieustannie trwają. "W zasadzie nie ma takiej rozmowy z naszymi węgierskimi partnerami żebyśmy nie mówili o tym, że ich polityka jest naszym zdaniem niezadowalająca, że region powinien mówić jednym głosem i że Ukraina broni nas wszystkich, w tym Węgier" - przyznał.

Kumoch pytany o poniedziałkowe konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy oraz szefem NATO, powiedział, że Duda briefował Jensa Stoltenberga na temat naszej oceny sytuacji oraz rozmawiano na temat w jaki sposób powinna wyglądać najbliższa Rada Północnoatlantycka. "Być może odbędzie się ona na wyższym poziomie, nad tym są prace" - mówił.

Bukareszteńska Dziewiątka skupia kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.