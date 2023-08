Kupujemy coraz więcej napojów energetycznych

Energetyki w ostatnich latach zaczęły się rozpędzać. Ich sprzedaż w czasie pandemii wzrosła aż o miliard złotych. Zakaz sprzedaży dzieciom nie podoba się handlowi - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

W ubiegłym roku Polacy kupili 800 mln puszek mocno słodzonych napojów z kofeiną lub tauryną.

Analitycy Euromonitora w analizie dla "Rz" obliczyli, że wartość rynku jeszcze przed dwoma laty wynosiła 2,22 mld zł, by w 2023 r. osiągnąć poziom niemal 3,26 mld zł, co daje wzrost o ponad 46 proc. od 2021 do 2023 r. Inflacja nie miała tu wielkiego wpływu, bo w tym samym czasie ilość sprzedanego napoju wzrosła o jedną trzecią, do 283 mln litrów. Jeszcze wyższe są szacunki Nielsena, który jednak podaje dane wspólnie dla napojów energetyzujących i izotonicznych - wartość tak liczonego rynku to już 3,8 mld zł.

"Rz" wskazuje, że energetyki dodały w ostatnich latach mocy także rynkowi reklamy. Producenci tych napojów w 2020 r. wydali w mediach 81,8 mln zł, w 2021 r. - 77,1 mln zł, by dojść do 123 mln zł w roku ubiegłym, podał "Press" na podstawie danych Kantara i Media Context.

Nadmierną popularność napojów wśród młodzieży monitorują od dawna naukowcy, a posłowie w końcówce bieżącej kadencji Sejmu zajęli się zakazem sprzedaży energetyków dla dzieci poniżej 18 r.ż. i - mimo wakacji parlamentu - nadal może im się to udać.

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym właśnie opuściła Senat, do Sejmu trafi w połowie sierpnia. Sklepy mogą żądać dokumentu tożsamości. Nowe prawo będzie utrwalane karami, oprócz grzywny dla sprzedawcy, sąd będzie mógł też orzec przepadek przedmiotów, a przedsiębiorca za brak oznakowania napojów może zapłacić do 200 tys. zł lub mieć ograniczoną wolność. Nowe przepisy wejdą w życie po końcu roku szkolnego - od 1 lipca 2024 r., wprowadzono przepisy przejściowe dla już wyprodukowanych napojów. Energetyki zostaną w automatach, ale tylko niedostępnych dla dzieci - w szkołach wyższych i w zakładach pracy.