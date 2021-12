Kuźnica: Para prezydencka spotka się z organizacjami działającymi przy granicy

Jeszcze w środę spotkamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających przy granicy z Białorusią - poinformował prezydent Andrzej Duda, który w środę wraz z małżonką Agatą Korhhauser-Dudą złożył wizytę w Kuźnicy (woj. podlaskie).

Prezydent i pierwsza dama w Kuźnicy spotkali się już z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego oraz obecnymi na miejscu żołnierzami wojsk sojuszniczych. Akcentując wspólne działania żołnierzy i funkcjonariuszy, Duda podkreślał: "To jest taki solidarny trud służb i wojska po to, żeby granica była dobrze strzeżona, i po to, żebyśmy mogli realizować nasze zobowiązania także jako członek UE".

Jak powiedział mediom, jednym z tematów ich rozmów była również kwestia pomagania migrantom, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Prezydent podkreślił, że funkcjonariusze i żołnierze są wyposażeni w podstawowe atrybuty służącym do pomocy takim osobom, m.in. folie NRC, jedzenie i opatrunki. Jeżeli tylko jest potrzeba - jak tłumaczył - służby natychmiast wzywają pomoc: czy pogotowie, czy transport, którym cudzoziemców można przewieźć do placówki SG.

"Jeszcze dzisiaj planujemy spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy tutaj operują w rejonie przygranicznym" - poinformował ponadto Andrzej Duda. "Chcemy także od nich usłyszeć informacje, jak wygląda ta sytuacja z ich punktu widzenia, jakiego ewentualnie wsparcia tutaj potrzebują" - dodał.

Prezydent o sytuacji, problemach i ewentualnej oczekiwanej pomocy ma także rozmawiać z mieszkańcami strefy przygranicznej. Wcześniej dziękował im za to, że "z taką niezwykłą życzliwością traktują naszych żołnierzy i funkcjonariuszy".