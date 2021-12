Kuźnica: Spokój na tym odcinku granicy może być złudny

Kilkaset metrów od przejścia granicznego w Kuźnicy, w białoruskim centrum logistycznym, prawdopodobnie wciąż przebywa przynajmniej tysiąc migrantów. "Jeśli postanowią ruszyć, będą tu w ciągu kilkunastu minut" - powiedział PAP mjr Janusz Szoka ze Straży Granicznej.

"Dlatego wciąż jesteśmy w pełnej gotowości. 24 godziny na dobę, niezależnie od dnia, musimy mieć możliwość zablokowania próby sforsowania granicy" - powiedział PAP mjr Janusz Szoka ze Straży Granicznej.

Na przejściu w Kuźnicy od kilku dni panuje spokój. Nie zanotowano prób sforsowania granicy. Nie zaobserwowano też migrantów w bezpośredniej bliskości przejścia. Mimo to 18-kilometrowy odcinek granicy, podlegający tutejszej placówce, jest intensywnie patrolowany. Na drodze, którą kierowcy przekraczali granicę państwową, stoi barykada. Non stop strzeże jej kilku funkcjonariuszy z psem służbowym. Zaparkowany przodem do granicy pojazd policyjny Tajfun IV, może być użyty niemal natychmiast.

"Myślę, że osobom przebywającym w centrum logistycznym, wystarczy kolejna pogłoska, że podjechały po nie autobusy z Niemiec, byśmy mieli tu powtórkę sytuacji z listopada" - mówi major Szoka. Według jego szacunków, przejście w Kuźnicy szturmowało wtedy nawet 3,5 tys. migrantów.

Ze względów bezpieczeństwa, obsada placówki jest objęta tajemnicą, ale jak deklaruje Straż Graniczna - są to siły będące w stanie poradzić sobie z takim zagrożeniem. Służbę bezpośrednio przy granicy pełni też policja i wojsko.

"Współpracujemy ze sobą i ta współpraca doskonale się układa" - powiedział PAP major Szoka. Jako przykład wskazał leżące obok gotowe zwoje concertiny.

"Zasadniczo concertiną zajmuje się wojsko, ale praktycznie każda ze służb jest w stanie - w przypadku zniszczenia tych zabezpieczeń - odtworzyć brakujący fragment.