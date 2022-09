Kwaśniewski: Liderzy opozycji muszą być bardziej rozpoznawalni

Liderzy opozycji muszą być bardziej rozpoznawalni i wiązani z ideami, które interesują ludzi. To nie jest tylko sprawa samego programu, ale też jego wiarygodności – mówi były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Sezon polityczny się już zaczął i dobrze by było, żeby oznaczał bliskie kontakty, rozmowy i prace eksperckie między środowiskami opozycyjnymi. Jeśli jako były prezydent mogę być pomocny, to nie odmówię - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Kampania się zaczęła i wyobrażam sobie, że liderzy wspólnie będą pojawiali się w różnych miejscach i będą organizowali dyskusje, żeby pokazać, że ta współpraca istnieje - zaznaczył.

Jest tu dużo do zrobienia, aktywność musi być większa i sygnalizowanie współpracy musi być bardziej wyraźne. Jest wiele kwestii programowych, w których opozycja może występować wspólnie - wyjaśnił.

Były prezydent był pytany w rozmowie z "Rzeczpospolitą", czy spotkanie liderów opozycji to tylko jednorazowy format.

"Jeżeli uznamy, że ma to sens, to nie wykluczam, że powtórzymy takie spotkanie i poruszymy także inne tematy. Moja rola polega na tym, żeby ułatwiać kontakty między liderami opozycji, a nie być w centrum. Mamy do czynienia z poważnymi politykami, często bardzo doświadczonymi, i to oni muszą ze sobą rozmawiać. Ja zachęcam, żeby tego dialogu było jak najwięcej, bo czas płynie szybko i zaraz może się okazać, że nie zostało go do wyborów już zbyt dużo, a wiele kwestii może być wciąż niedogadanych" - mówi Kwaśniewski.

"Sezon polityczny się już zaczął i dobrze by było, żeby oznaczał bliskie kontakty, rozmowy i prace eksperckie między środowiskami opozycyjnymi. Jeśli jako były prezydent mogę być pomocny, to nie odmówię" - dodaje były prezydent.

Jego zdaniem, "liderzy opozycji muszą być bardziej rozpoznawalni i wiązani z ideami, które interesują ludzi".

"To nie jest tylko sprawa samego programu, ale i jego wiarygodności. Kampania się zaczęła i wyobrażam sobie, że liderzy wspólnie będą pojawiali się w różnych miejscach i będą organizowali dyskusje, żeby pokazać, że ta współpraca istnieje. Jest tu dużo do zrobienia, aktywność musi być większa i sygnalizowanie współpracy musi być bardziej wyraźne" - zaznacza.

Jest wiele kwestii programowych, w których opozycja może występować wspólnie - kwestie bezpieczeństwa, programy społeczne czy sprawy ochrony zdrowia. Połączenie sił polityków i ekspertów może przynieść dobry efekt w postaci silnego przekazu. Mówienie, że chce się wygrać i zmienić rząd, to zaledwie pierwsze zdanie oświadczenia, które powinno płynąć ze strony opozycji. Później muszą być już pomysły, na czym ta zmiana miałaby polegać" - mówi.

