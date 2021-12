Kwaśniewski: Nie ma żadnego porozumienia między Putinem a Bidenem

Dialog będzie kontynuowany, co samo w sobie jest dobrą informacją. Nie ma tu żadnego porozumienia. Biden ostrzega przed agresją na Ukrainę, a Putin domaga się gwarancji bezpieczeństwa, czyli zapewnienia, że Ukraina nie będzie w NATO - mówił w piątek b. prezydent Aleksander Kwaśniewski na antenie Tok FM.

Kwaśniewski odniósł się do czwartkowej rozmowy telefonicznej prezydentów Rosji i USA. Wyraził przekonanie, że w jej trakcie Władimir Putin i Joe Biden ponownie przedstawili swoje stanowiska, nie dochodząc do konkretnego porozumienia. Zdaniem b. prezydenta "sam fakt, że w styczniu i to na trzech forach, czyli na potkaniu w Genewie, później na spotkaniu Rosja-NATO i na spotkaniu w ramach OBWE te rozmowy będą kontynuowane, to jest kupienie czasu i może szansa, że ten najgorszy scenariusz zostanie zaniechany". "Nie ma specjalnych powodów do optymizmu, ale na pewno jest to lepsza wiadomość niż gorsza" - ocenił.

Kwaśniewski stwierdził, że do czasu rozmów styczniowych rosyjska inwazja na Ukrainę jest mało prawdopodobna. Dodał, że jego zdaniem Putin działania militarne bierze pod uwagę na ostatnim miejscu. "Jego pierwszy scenariusz to jest permanentna destabilizacja Ukrainy, oddziaływanie hybrydowe, wewnętrzne" - mówił. Przekonywał, że głównym celem Putina jest uzyskać "deklarację ze strony Ameryki, że Ukraina nie będzie miała prawa być w NATO", co dla Ukrainy byłoby wstrząsem. Według Kwaśniewskiego "doprowadziłoby to do istotnych napięć wewnętrznych, na czym Putinowi zależy".

Zdaniem b. prezydenta rezygnacja NATO z państw w regionie północnoatlantyckim byłaby "zakwestionowaniem idei NATO". Zaznaczył, że jak dotąd "NATO miało dużą siłę odstraszania", jakie byłoby jednak działanie organizacji w sytuacji realnego zagrożenia, pozostaje w sferze spekulacji.

W ocenie Kwaśniewskiego, "Ukraińcy mówią tak: dla nas członkostwo w NATO jest rzeczywistym faktem, inne gwarancje są wątpliwe".

Telefoniczna rozmowa prezydentów Rosji i USA odbyła się w czwartek i trwała 50 minut. Jak powiedział podczas konferencji z dziennikarzami przedstawiciel Białego Domu, odbyła się ona na prośbę strony rosyjskiej, ale jest w zgodzie z poglądem administracji na temat wagi osobistej dyplomacji w obecnym kryzysowym momencie.

"Rozmowa była poważna i treściwa. Każdy z liderów przedstawił ramy swoich pozycji przed nadchodzącym okresem intensywnej dyplomacji" - powiedział urzędnik. Dodał, że Biden i Putin zgodzili się co do terminów serii styczniowych rozmów: dwustronnego dialogu na temat strategicznej stabilności 9-10 stycznia w Genewie, dyskusji na forum NATO-Rosja 12 stycznia oraz na forum OBWE 13 stycznia.