Kwiatkowski: oczekujmy kolejnego sygnału, że NATO jest spójne

Po szczycie NATO w Madrycie oczekujemy kolejnego sygnału, że Sojusz jest spójny i że na rosyjską agresję reaguje w sposób jednolity – powiedział w poniedziałek minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski.

Minister został zapytany w Polsat News m.in. o oczekiwania względem szczytu NATO, który ma się rozpocząć we wtorek w Madrycie.

"Oczekujemy kolejnego sygnału, że Sojusz jest spójny i że na rosyjską agresję, na akty ludobójstwa, reaguje w sposób jednolity, że wbrew temu o czym myślał Putin atakując Ukrainę nie udało się NATO podzielić" - powiedział Kwiatkowski.

Podkreślił, że wojna w Ukrainie pokazała jak ważne jest NATO, "jak ważna jest w nim polska obecność i to, że NATO jest w Polsce". "Warto pamiętać, że jeszcze parę lat temu wojska NATO nie stacjonowały w Polsce. To są wielkie osiągnięcia prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Zjednoczonej Prawicy" - powiedział.

Dodał, że Sojusz dziś stoi przed "ważnymi wydarzenia, które są również w interesie Polski". "Myślę tu o rozpoczęciu procesu przyjmowania do NATO Szwecji i Finlandii. To w przyszłości zmieni relacje bezpieczeństwa. To są decyzję, na które czekamy, choć nie muszą być one podjęte na szczycie w Madrycie" - powiedział Kwiatkowski.