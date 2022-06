Kwiaty na grobach b. więźniów z pierwszego transportu do Auschwitz

Kwiaty na grobach byłych więźniów z pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz złożyli członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. We wtorek przypada 82. rocznica pierwszej deportacji polskich więźniów.

Stowarzyszenie podało, że jego członkowie złożyli kwiaty na mogiłach Józefa Stósa na cmentarzu w Okocimiu, Kazimierza Zająca w Brzesku, Jerzego Bieleckiego w Nowym Targu i Józefa Hordyńskiego w Zakopanem. Uczcili pamięć również innych polskich więźniów - Wandy Tarasiewicz, deportowanej do Auschwitz w pierwszym transporcie Polek, która spoczywa w Nowym Targu, Stanisława Frączystego w Chochołowie oraz Władysława Szepelaka w Bielance koło Zakopanego.

Stowarzyszenie zapowiedziało, że w dniu rocznicy pierwszego transportu, 14 czerwca, jego członkowie złożą wieniec przy Ścianie Straceń w byłym obozie Auschwitz. Z uczestnikami Motocyklowego Rajdu Pamięci Więźniów Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz, organizowanego przez Tarnowską Konfederację Motocyklistów Wataha, złożą również hołd pod tablicą upamiętniającą pierwszą deportację Polaków, która wmurowana została na ścianie budynku zajmowanego dziś przez Małopolską Uczelnię Państwową. W jego piwnicy Niemcy umieścili pierwszych więźniów, gdyż sam obóz nie był jeszcze gotowy na ich przyjęcie.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich w przyszłym roku obchodziło będzie 25-lecie powstania. Skupiało niegdyś wielu byłych więźniów Auschwitz z pierwszego transportu, a obecnie ich rodziny oraz ludzi zainteresowanych historią obozu. Przez wiele lat organizowało uroczystości upamiętniające pierwszą deportację. Z jego inicjatywy 14 czerwca stał się Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Od ośmiu lat przed rocznicą składają kwiaty na grobach byłych więźniów.

14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych. Wśród deportowanych byli m.in. żołnierze kampanii wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci. Spośród deportowanych wojnę przeżyło 298. Zginęło 272. Los pozostałych jest nieznany. Jak ustalił historyk Adam Cyra, związany przez dekady z Muzeum Auschwitz, ostatni były więzień z pierwszego transportu - Włodzimierz Bujakowski, zmarł 11 października 2020 r. w Cork w Irlandii.

W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi - przede wszystkim Żydów. Ginęli tam także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innych narodowości

Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. Wielu z tych, którzy przeżyli Auschwitz, zginęła po przeniesieniu do innych obozów.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów.