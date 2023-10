Kwidzyn: J. Sasin: naszym obowiązkiem w kampanii jest mówić, jaki jest prawdziwy charakter naszych konkurentów

Naszym obowiązkiem w kampanii wyborczej jest mówić, jaki jest prawdziwy charakter naszych konkurentów. Oni często unikają mówienia o tym, jaki jest ich program i przekonania; próbują odwracać kota ogonem - powiedział w czwartek w Kwidzynie (Pomorskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef MAP w trakcie konferencji prasowej przed Zamkiem w Kwidzynie odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące m.in. sondaży wyborczych. Zapewnił, że podchodzi do nich "z wielkim spokojem". "Historia nas wszystkich nauczyła, że najważniejszy sondaż jest w dniu wyborów. Ze spokojem pracujemy na jak najlepszy wynik" - podkreślił.

Jak wskazywał, jego ugrupowanie "walczy o to, aby móc na kolejną trzecią kadencję samodzielnie sformować rząd". To - jak zaznaczył - "byłoby najlepsze rozwiązanie dla Polski, które zapewniłoby przede wszystkim skuteczność działania bez przepychanek, bez jakiś utarczek koalicyjnych" - mówił Sasin.

Zdaniem szefa MAP opozycja jest obecnie "rozbita, zatomizowana". "Wiele nurtów, wiele partii spierających się i niepotrafiących się dogadać w wielu najważniejszych sprawach" - ocenił.

Zaznaczył, że "rządy opozycji, gdyby, nie daj Boże, doszło do nich, to byłby okres chaosu i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć". "Nie możemy sobie na niego pozwolić w sytuacji, w której się Polska dzisiaj znajduje: wojny na Ukrainie i wszystkich zagrożeń, które nad nami dzisiaj wiszą, kryzysów, które się nie zakończyły, jak choćby kryzys energetyczny" - mówił.

Minister aktywów państwowych podkreślił, że "potrzeba skutecznego rządu, który nie będzie się kłócił wewnątrz, tylko będzie realizował jednolitą politykę". "Walczymy o to, żeby taki rząd powstał" - zapewnił Sasin.

"Naszym obowiązkiem w kampanii wyborczej jest mówić, jaki jest prawdziwy charakter naszych konkurentów" - mówił również szef MAP. Stwierdził, że "konkurenci często dzisiaj unikają mówienia o tym, jaki jest prawdziwy program, jakie są ich przekonania; próbują odwracać kota ogonem".

"Słyszymy, że to (szef PO) Donald Tusk jest autorem programu +500 Plus+ czy budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Właściwie to nie chciał podnieść wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że to (szef PSL Władysław) Kosiniak-Kamysz jako mister pracy wtedy podnosił. On był wykonawcą woli Tuska. Musimy o tym wszystkim mówić w kampanii wyborczej, żeby wyborcy wybierali w oparciu o wiedzę, która jest oparta o fakty, a nie o bajki, które opowiada opozycja" - dodał minister.