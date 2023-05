Ł.Jasina: w maju szef MSZ odwiedzi Hiszpanię, Słowację i Norwegię

W maju szef MSZ Zbigniew Rau w Hiszpanii weźmie udział w posiedzeniu ministrów SZ nowego polsko-rumuńsko-hiszpańskiego formatu międzynarodowego; będzie też uczestniczył w konferencji GLOBSEC w Bratysławie i spotkaniu ministrów SZ państw NATO w Oslo - przekazał PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

"W najbliższym czasie minister Rau odbędzie szereg podróży zagranicznych. W poniedziałek pan minister będzie uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu unijnej rady ds. zagranicznych, a bezpośrednio z niej uda się do Walencji w Hiszpanii, gdzie będzie wspólnie ze swoim rumuńskim odpowiednikiem, ministrem Bogdanem Aurescu i hiszpańskim ministrem spraw zagranicznych Jose Manuelem Albaresem w posiedzeniu w ramach nowego formatu, jakim będzie polsko-hiszpańsko-rumuński trójkąt" - powiedział PAP Łukasz Jasina.

"Doświadczenia tych trzech położonych w różnych częściach Europy państw bardzo aktywnie uczestniczących w polityce natowskiej będą od tej pory dzielone" - podkreślił rzecznik MSZ, zaznaczając, że nowy format nie ma jeszcze swojej nazwy.

W przyszły czwartek natomiast - poinformował Jasina - w Warszawie złoży wizytę nowy słowacki minister spraw zagranicznych pan Miroslav Wlachovsky. Ministrowie będą rozmawiali o stosunkach bilateralnych obu krajów oraz poruszą kwestie dotyczące stosunków z Ukrainą.

"Pod koniec miesiąca natomiast szef polskiej dyplomacji uda się do Bratysławy na konferencję GLOBSEC, które co roku jest jednym z najważniejszych międzynarodowych spotkań poświęconych polityce międzynarodowej. Minister Rau będzie gościem jednego z paneli, a dzień później uda się do Oslo, gdzie będzie uczestniczył w posiedzeniu ministerialnej rady NATO, skupiającej szefów MSZ państw Sojuszu" - powiedział Jasina.

Tegoroczna 18. edycja konferencji GLOBSEC odbędzie się w Bratysławie w dniach 29-31 maja; dyskusje będą poświęcone trzem kwestiom: kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, wzmacnianiu odporności Europy w obliczu wojny oraz łagodzeniu w dialogu globalnych konsekwencji konfliktu, w tym ekonomicznych i w dziedzinie energetyki.

Według rzecznika MSZ, planowane są także - już w czerwcu - kolejne wizyty szefa polskiej dyplomacji, m.in. do Wielkiej Brytanii.