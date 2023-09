Ł. Schreiber: wybory zdecydują, czy Polska zawróci z drogi, którą idzie, czy będzie ją kontynuowała

Wybory zdecydują o tym, czy Polska zawróci z drogi, którą dziś idzie, czy będzie ją kontynuowała, czy głos Polski w Europie będzie wybrzmiewał, czy wszyscy na wszystko znowu będą się zgadzali - powiedział w sobotę w Bydgoszczy minister Łukasz Schreiber.

Minister-członek Rady Ministrów, kandydujący do Sejmu z drugiego miejsca na liście PiS do Sejmu w okręgu bydgoskim (nr 4) wystąpił na konwencji wyborczej z wicewojewodą kujawsko-pomorskim, kandydatem PiS do Senatu w okręgu bydgoskim (nr 9) Radosławem Kempinskim. Gościem konwencji była m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marzena Maląg.

"Pozostało 20 dni do wyborów, które mogą zdecydować bardzo wiele, zdecydować o tym, czy Polska zawróci z tej drogi, którą dziś idzie, czy będzie ją kontynuowała, o tym czy ten głos Polski w Europie, chociaż czasem osamotniony, będzie wybrzmiewał, czy wszyscy na wszystko znowu będą się zgadzali. To 20 dni o tym, czy w naszych miejscowościach możliwy będzie rozwój skokowy, czy zostanie on zastopowany, czy Polacy będą mogli się dalej bogacić, czy rynek pracy będzie wyglądał tak jak dziś" - mówił Schreiber.

Minister podkreślił, że dni, które pozostały do wyborów to walka o to, jak będzie Polska.

"Nasza wiara musi wybrzmiewać, bo oni (opozycja) nie mają racji, ale próbują ten ogień rozpalać przy okazji nienawistnych ataków, a my musimy z tym walczyć, pokazując pozytywne efekty naszych rządów, pokazując, że chcemy walczyć o przyszłość Polski i Europy" - przekonywał minister uczestników konwencji.

W wystąpieniu Łukasz Schreiber wiele miejsca poświęcił bezpieczeństwu Polski, w tym bezpieczeństwu granic.

"Wschodnia granica Unii Europejskiej została zabezpieczona przed zalewem islamskich imigrantów tylko przy pomocy polskich władz, tylko przy pomocy polskiego wojska, polskiej Straży Granicznej. Dlaczego nie można walczyć o to, by cała UE zabezpieczyła południową i zachodnią granicę? To jest możliwie, to jest zadanie do wykonania. Trzeba wzmocnić siłę Frontexu, uczynić z niej nie tylko prawdziwą agencję, ale wręcz służbę, która zawalczy z przemytnikami. Trzeba wzmocnić także - jeżeli się da - w sposób wojskowy właśnie granice całej Europy" - mówił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Schreiber podkreślił, że "trzeba sprawić, aby uderzyć nie w tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają złudzeni różnymi nadziejami, ale w tych ludzi, którzy to organizują - w przemytników, tych ludzi, którzy pomagają to robić tu w Europie, przeciwko tym organizacjom, które czerpią z tego korzyści". Dodał też, że tych, którzy tu trafiają, należy przenieść tam, skąd przybyli.

Zdaniem Schreibera po przeprowadzeniu kilku takich akcji skończyłaby się Lampedusa, a gdyby Polska mogła za to odpowiadać, to masowy napływ nielegalnych imigrantów mógłby zostać zakończony.

"Europa ma siłę, ale Europa musi się obudzić, a Polska jest od tego, by mówić o tym i przypominać o tym w Europie" - wskazał.

