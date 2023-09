Łącki z KO: jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy

Jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy; solidarność z tym problemem jest najważniejsza- wskazał cytowany na portalu Polsat News Artur Łącki z KO. To nie my odmawiamy tej solidarności, to nam odmawiano solidarności - zwróciła uwagę Elżbieta Zielińska z PiS.

Jak powiedział w programie "Punkt Widzenia" poseł KO Artur Łącki, cytowany na portalu Polsat News, "najważniejszym słowem w Unii Europejskiej jest solidarność. "Jeśli kraje południowej Europy i Polska przyjmują emigrantów w wielkiej liczbie, to wszystkie inne kraje powinny pomóc tym krajom w tym problemie" - stwierdził.

Łącki zaznaczył, że "jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy. Jesteśmy na tyle silnym i bogatym krajem, że powinniśmy to zrobić". Według niego "solidarność z tym problemem jest najważniejsza, dlatego że żaden kraj - ani Polska, ani Grecja, ani Włochy, ani Hiszpania - sama sobie z tym problemem nie poradzi".

Do wątku solidarności w UE odniosła się Elżbieta Zielińska z PiS. "To nie my odmawiamy tej solidarności, to nam odmawiano solidarności, kiedy przez nasze granice przychodziło kilka milionów dzieci i kobiet (z Ukrainy - red.), a nie młodych, smagłych mężczyzn, przybywających tu chyba tylko po to, by leżeć, bo przecież nie do pracy" - powiedziała posłanka, cytowana przez portal Polsat News.