Łączenie miękkich materiałów bez użycia kleju

Istnieje szeroka gama klejów do łączenia przedmiotów różnego rodzaju. Możemy znaleźć skuteczny preparat do sklejenia plastiku, metalu, gumy, szkła, kamienia, drewna i innych materiałów. Cały czas trudne do sklejenia pozostają jednak miękkie materiały.

Naukowcy zademonstrowali nową metodę łączenia miękkich gąbczastych i żelowych materiałów bez użycia kleju. Wykorzystali do tego technikę elektoradhezji, która łączy ze sobą materiały poprzez przepuszczenie przez nie prądu elektrycznego.

Elektroadhezja jest to sterowane elektrycznie przyciąganie elektrostatyczne. Trwają próby wykorzystania tej technologii w robotyce i przemyśle.

W przypadku łączenia miękkich materiałów z wykorzystaniem elektroadhezji, w której pole elektryczne służy do scalenia materiałów o przeciwnych ładunkach, powstają połączenia między składnikami materiałów. Naukowcy skupili się na sprawdzeniu, czy technika ta może działać dla dwóch dowolnych materiałów (biorąc pod uwagę, że mają przeciwne ładunki), aby precyzyjnie i odwracalnie utrzymać je razem.

Aby zbadać to zjawisko, zespół przetestował materiał żelowy oraz trzy rodzaje kapsułek wykonanych z alginianu i chitozanu - obu naturalnie występujących polimerów - które były naładowane dodatnio lub ujemnie. Po przymocowaniu do elektrod grafitowych i wystawieniu na działanie pola elektrycznego o napięciu 10 V przez około 10 sekund, przeciwnie naładowane materiały skleiły się.

Więź ta była wystarczająco silna, aby wytrzymać grawitację, a dowody z poprzednich eksperymentów sugerują, że może trwać latami. Sprawdzając proces odwrotny, poprzez odwrócenie przepływu prądu wiązanie zostało łatwo zerwane.

Naukowcy twierdzą, że ich badanie pokazuje uniwersalność elektroadhezji w łączeniu miękkich materiałów bez użycia kleju. Kolejnym etapem badań ma być poszukiwanie praktycznego zastosowania dla tej techniki.

Badanie zostało opublikowane w magazynie "ACS" (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c20793#), a krótki film z przebiegu eksperymentu zamieszczono na portalu youtube (https://www.youtube.com/watch?v=QMSWC1Egn1A).