Łapówki kuszą policjantów

Wśród przestępstw, których w ub. roku dopuszczali się policjanci, są korupcja, ale i sprzedaż tajemnic, a nawet kierowanie gangiem - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

Z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji, który opisuje "Rz", wynika, że w ubiegłym roku w całym kraju 251 policjantów usłyszało 1563 zarzuty popełnienia przestępstw. To o 67 funkcjonariuszy i o 89 zarzutów mniej niż w 2021 roku.

Jak zaznacza dziennik, przy ogólnym spadku policyjnych przestępstw skala korupcyjnych zarzutów wzrosła o ponad jedną piątą - z 953 w 2021 r. do 1171 w 2022 r. W minionym roku korupcja stanowiła 75 proc. spośród wszystkich przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy. Rok wcześniej było to 57 proc.

"Co może zaskakiwać, łapownictwo na drogach odeszło do przeszłości, tu sprzedajnych funkcjonariuszy jest śladowy odsetek - BSWP wykryło 21 policjantów z 46 zarzutami (rok wcześniej 18 z 27 zarzutami). To oznacza, że wśród wszystkich z zarzutami policjantów z drogówki było tylko 8 proc. i +skonsumowali+ niecałe 4 proc. ogółu zarzutów korupcyjnych" - czytamy.

"Rz" informuje ponadto, że w ubiegłym roku 35 policjantów dostało zarzuty za ujawnienie informacji - o dziesięciu mniej niż rok wcześniej, ale zarzutów było o kilkadziesiąt więcej, łącznie 1006. Z kolei 15 policjantów - o trzech mniej niż rok wcześniej - brało udział w przestępczości narkotykowej (dostali 25 zarzutów, rok wcześniej 48).