Latos: my się dopiero uczymy tego wirusa, pandemii i tego, jak postępować

My się dopiero uczymy tego wirusa, pandemii, tego jak postępować - powiedział w piątek szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos. To nie jest tak, że ktoś miał prawdę objawioną i wiedział wszystko - dodał.

Podczas rozmowy w WPolityce poseł PIS podkreślił, że wyraża szacunek wobec pracy członków Rady Medycznej.

Pytany o działania Rady odpowiedział, że do końca nie wie, jakie są jej ustalenia, ponieważ Rada nie przekazuje informacji prasowych z takimi czy innymi rekomendacjami, na dobrą sprawę nie wiemy jak to wygląda.

"Nie wiemy też, czy tam są poglądy jednolite czy też te poglądy się ucierają w wyniku dyskusji i przekuwają na rekomendacje" - dodał.

Jak przyznał Latos, wcześniej obowiązywały pewne schematy działania, natomiast to było dopasowywanie się do tego, co dotychczas było znane.

"Natomiast teraz, z każdym miesiącem czy rokiem wiemy więcej, ale wiemy też, że ten wirus dalej nas zaskakuje" - podsumował.

"Myślę, że po dwóch latach pandemii można by było przygotować przez ekspertów pewien algorytm postępowania w tych sytuacjach, kiedy nie ma jakiegoś dramatycznego przebiegu zakażenia na początku" - powiedział szef Komisji.

Poinformował, że jego zdaniem należałoby przygotować jednolite wytyczne dla lekarzy rodzinnych, które powinny być w najprostszych przypadkach wdrażane i realizowane pod nadzorem tych lekarzy.

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi ws. epidemii.

"W dniu 14 stycznia 2022 zwróciliśmy się do Pana Premiera o przyjęcie naszej rezygnacji z dalszego udziału w pracach Rady Medycznej do spraw COVID-19" - napisano w oświadczeniu przesłanym PAP.

Rada Medyczna jest organem pomocniczym premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący prof. Andrzej Horban oraz kilkunastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.

Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy premierze została powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.