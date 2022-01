Latos o rezygnacji członków Rady Medycznej: mam nadzieję, że podobne ciało doradcze będzie funkcjonować

Ten głos doradczy był bardzo ważny, dlatego mam nadzieję, że podobne ciało doradcze będzie funkcjonować przy premierze lub ministrze zdrowia - powiedział PAP Tomasz Latos, szef sejmowej komisji zdrowia, pytany o rezygnację trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej.

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi ws. epidemii.

Pytany przez PAP o tę decyzję członków Rady Medycznej, Latos stwierdził: "Rozumiem, że czasami jak jest tak duże gremium , to niektóre decyzje są nierealizowane oraz pojawiają się różne, czasem sprzeczne opinie. Ale - zwłaszcza przed nadchodząca kolejna falą pandemii - ten głos doradczy był bardzo ważny. Dlatego mam nadzieję, że podobne ciało przy premierze, czy przy ministrze zdrowia, będzie funkcjonować".

Jego zdaniem taki głos doradczy powinien służyć "nie tylko politykom, ale również całemu środowisku medycznemu". Jak wyjaśnił, rada powinna rekomendować "pewne algorytmy postępowania leczniczego" dotyczące zakażeń koronawirusem mające zmniejszyć liczbę zachorowań z ciężkim przebiegiem".

"To jest jedno z najważniejszych zadań dla służby zdrowia, oprócz szczepień, oprócz organizacji szpitali i łóżek covidowych. Wszyscy wiemy, jak to wygląda z perspektywy obywatela, który jest trochę zostawiony sam sobie i lekarze rodzinni tutaj (w przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem - PAP) nie ingerują bardziej szczegółowo" - powiedział PAP Latos. "Oczywiście nie wszyscy lekarze - jedni tak, a drudzy nie. Dlatego należałoby pewne wytyczne opracować" - dodał.

Latos wraził nadzieję, że członków rady medycznej "uda się przekonać do dalszej pracy, albo trzeba będzie poprosić kolejnych ekspertów, których w Polsce jest nie mało". Szef komisji podkreślił też, że w obliczu pandemii "przede wszystkim ministerstwo zdrowia nie może być pozbawione tak ważnego ciała doradczego".

Jednocześnie zadeklarował, że jest "do dyspozycji" - jako szef komisji zdrowia - członków rady medycznej. "Jeśli chcieliby oni przekazać jakieś uwagi do mnie, do prezydium komisji, czy do całej komisji, to ja jestem do dyspozycji" - powiedział. "Widzę celowość i potrzebę rady medycznej dlatego jestem do dyspozycji ekspertów" - dodał.

"Dziś część członków Rady Medycznej złożyła rezygnację, uzasadniając ją przede wszystkim wyczerpaniem formatu tego gremium. Rezygnujący członkowie Rady Medycznej uzasadniali swoją decyzję także zachowaniem osób, które negują zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią" - napisało Centrum Informacyjne Rządu w oświadczeniu.

CIR podało też, że "w związku z decyzją części członków Rady Medycznej, formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona. Zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Zdrowia".

W oświadczeniu członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnację napisano m.in., że ich decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

Rezygnacji nie złożyło czworo członków tego gremium m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Rada Medyczna do spraw COVID-19 została powołana zarządzeniem premiera z 6 listopada 2020 r. Jest organem pomocniczym premiera. Do zadań Rady należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.