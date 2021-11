Latos (PiS) po spotkaniu ws. walki z pandemią: nikt nie kwestionował potrzeby powołania funduszu kompensacyjnego

Dyskusja na spotkaniu wiceszefa MZ Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią Covid-19 była bardzo interesująca, nikt nie kwestionował potrzeby powołania funduszu kompensacyjnego - powiedział w piątek Tomasz Latos (PiS).

W piątek po południu w Sejmie odbyło się spotkanie robocze wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią Covid-19. Piątkowe spotkanie było efektem rozmów ws. walki z pandemią COVID-19, które odbyły się w środę w Sejmie z inicjatywy marszałek Elżbiety Witek.

Latos, szef sejmowej komisji zdrowia, relacjonował po spotkaniu, że dyskusja była bardzo interesująca. "Co do pewnych kwestii panowała zgoda, co do innych spraw, te zdania były nieco podzielone. Ale wydaje mi się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i że - zgodnie z deklaracją pana ministra Kraski - na kolejnym spotkaniu przedstawię już konkretne wnioski z tego dzisiejszego spotkania" - powiedział Latos.

Według niego, wśród kwestii, które "nie były przez nikogo kwestionowane" była sprawa powołania funduszu kompensacyjnego "w takiej bardzo uproszczonej wersji, (...) sprowadzającej się wyłącznie do tego funduszu".

Wiceminister Waldemar Kraska przekazał po spotkaniu, że projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zostanie w poniedziałek skierowany do Sejmu. "Była zgoda wszystkich abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym i ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. Ustawa, która będzie ustawą tylko i wyłącznie o tym funduszu. Nie będą w tej ustawie zamieszczone inne dodatkowe rzeczy, taki był wymóg stron parlamentarnych" - powiedział dziennikarzom Kraska po spotkaniu.