Latos: w środę pierwsze czytanie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych

Pierwsze czytanie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych odbędzie się w środę. Mam nadzieję, że w czwartek w bloku głosowań będziemy mieli już trzecie czytanie - powiedział PAP przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos (PiS).

Latos zaznaczył, że nowy poselski projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych dotyczy tylko samych odszkodowań. "Nie ma tych dodatków, które były przy okazji poprzedniego projektu ustawy, a więc związanymi z kwarantanną, czy innymi elementami, które budziły u posłów wiele kontrowersji" - powiedział poseł PiS.

Oświadczył, że wsparcie dla samej idei ustanowienia Funduszu Kompensacyjnego deklarowały wszystkie kluby i koła poselskie. "Miało to miejsce zarówno na spotkaniu z marszałek Sejmu, jak i w czasie moich indywidualnych rozmów, chociaż nie chciano się pod tym projektem podpisać" - powiedział Latos.

Poinformował, że pod projektem poza posłami Zjednoczonej Prawicy podpisały się dwa koła: Polskie Sprawy i Porozumienie Jarosława Gowina. "Inni powiedzieli, że popierają, są życzliwi, będą wspierać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czasie debaty. Jestem jednak optymistą. Nie ma w projekcie żadnych kontrowersji" - powiedział przewodniczący Komisji Zdrowia.

"Pierwsze czytanie rozpocznie się dziś o godz. 14.00. Mam nadzieję, że w czwartek w bloku głosowań już będziemy mieli trzecie czytanie" - zaznaczył Latos.

Projekt umożliwia zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami, bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r., i pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od 1 stycznia 2023 r. Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością ich leczenia, pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. Kryterium to nie będzie obowiązywać jedynie w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane.

Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia, nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa, jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom lub COVID-19 oraz szczepienia akcyjne, które mogą być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy zakaźnej (np. przeciw chorobom o szczególnie wysokiej śmiertelności, takiej, jaką w przeszłości była ospa prawdziwa). Świadczenie kompensacyjne nie obejmie przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych.

Wnioskodawcy wskazują, że w Polsce każdego roku jest wykonywanych kilkanaście milionów szczepień ochronnych. Większość działań niepożądanych ogranicza się do reakcji miejscowych w postaci zaczerwieniania i bólu w miejscu wstrzyknięcia lub objawów ogólnych w postaci podwyższenia temperatury ciała.

"Również dostępne dane pochodzące z obecnie realizowanej, niemającej precedensu pod względem skali, globalnej akcji szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 także wskazują na wysokie bezpieczeństwo szczepień. Na każde 10 milionów podanych dawek na świecie występuje kilkadziesiąt poważnych odczynów poszczepiennych w postaci rekcji alergicznych, które stanowią trudną do przewidzenia indywidualną reakcję organizmu na podanie szczepionki. Dane te świadczą o wysokim bezpieczeństwie realizacji szczepień ochronnych" - wskazano w uzasadnieniu.

Świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie 2 miesiące, co zapewni szybkie ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia i jego szybką wypłatę.

W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w razie braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata będzie podlegać zwrotowi w razie przyznania świadczenia.