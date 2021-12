Latos: Wprowadzenie nauki zdalnej od 20 grudnia do 9 stycznia to bardzo dobra decyzja

Wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach od 20 grudnia do 9 stycznia to bardzo dobra decyzja – ocenił przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS). Według niego w okresie wysokiego poziomu zachorowań jest możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa

We wtorek na konferencji o nowych obostrzeniach w związku z sytuacją epidemiczną wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzona zostanie nauka zdalna. Po tym terminie dzieci wrócą do nauki w trybie stacjonarnym. Żłobki i przedszkola po 20 grudnia będą pracować tak jak dotąd w trybie stacjonarnym.

Latos w środę w Radiu Plus pytany był o sens wprowadzania nauki zdalnej na trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia i na cztery dni po nich, gdyż dezorganizuje to życie wielu rodzin.

"W okresie wysokiego poziomu zachorowań, mając w perspektywie później przerwę świąteczną, jest szansa, jest możliwość, że uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Uważam, że to jest akurat bardzo dobra decyzja" - odpowiedział szef Komisji Zdrowia, który z zawodu jest lekarzem.

We wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że tego dnia w trybie stacjonarnym pracowało 95,7 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 81,1 proc. szkół podstawowych i 84,6 proc. ponadpodstawowych. Zdalnie pracowało we wtorek 51 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), 99 szkół podstawowych i 74 ponadpodstawowe. W trybie mieszanym pracowało 618 placówek przedszkolnych, 2624 szkoły podstawowe i 1132 ponadpodstawowe.

Latos pytany był także o zapowiedziane od 15 grudnia zmienione limity osób. W restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych liczbę mogących w nich przebywać osób obniżono do 30 proc. Zwiększenie liczby tych osób możliwe jest wtedy, gdy są one zaszczepione i okażą certyfikat COVID-19.

Zamknięte będą też kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem noc sylwestrowa (31.12-1.01). Imprezy będą się mogły wtedy odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym - maksymalnie 100 osób. Limit nie obejmuje osób z certyfikatem COVID-19.

Latos odniósł się do pytania o sens wprowadzenia wyjątku w postaci nocy sylwestrowej. "Czy coś się stanie, skoro mamy do czynienia z poziomem dwudziestu paru, trzydziestu tysięcy zachorowań, jeżeli odpuścimy sobie zabawę sylwestrową? Pewnie nie, ale pamiętajmy też jednocześnie, że mamy do tego momentu jeszcze trzy tygodnie" - odpowiedział.

"Uważam, że bardzo wiele zależy od nas. Jeżeli podejdziemy do sprawy bardziej odpowiedzialnie i będziemy też wspólnie czuć się odpowiedzialnie za poziom zachorowań, za rozwój pandemii, to być może będzie można te zabawę sylwestrową przeprowadzić" - wskazał.

Odniósł się także do pytania o zalecenie dla proboszczów, jeśli chodzi o limit wiernych w kościołach.

"Jeżeli mogę coś zalecić, to większą liczbę mszy" - powiedział Latos. Przypomniał, że tak było w ubiegłym roku, np. w niektórych kościołach odprawiono dwie pasterki.

Szef komisji zdrowia pytany był też o zapowiedziane poselskie projekty dopuszczające weryfikację szczepień i o funduszu kompensacyjnym.

Latos przypomniał, że projekt funduszu w wersji rządowej, która wpłynęła do Sejmu w lecie, zawierał też zapisy obejmujące inne kwestie.

"Wskutek różnych dodatkowych elementów, które się przy okazji funduszu pojawiły, projekt wzbudzał szereg wątpliwości, kontrowersji. Teraz mamy do czynienia z czystym funduszem kompensacyjnym, ograniczonym wyłącznie do kwestii związanych z nopami, z płaceniem odszkodowań" - powiedział.

Pierwsze czytanie w Sejmie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych zaplanowane jest na środę po południu.