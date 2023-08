Łatuszka: podczas Konferencji Nowa Białoruś podjęliśmy uchwałę o europejskim wyborze Białorusi

Podczas niedzielnej Konferencji Nowa Białoruś podjęliśmy uchwałę o europejskim wyborze Białorusi. Podjęliśmy uchwałę o chęci przystąpienia do Unii Europejskiej oraz o rozpoczęciu prac nad stowarzyszeniem Białorusi z UE - powiedział PAP wicepremier Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, stworzonego przez Swietłanę Cichanouską Paweł Łatuszka.

"Podczas Konferencji Nowa Białoruś, na której zgromadziły się białoruskie siły demokratyczne, podjęliśmy uchwałę o europejskim wyborze Białorusi. Podjęliśmy uchwałę o chęci przystąpienia do Unii Europejskiej oraz o rozpoczęciu prac nad stowarzyszeniem Białorusi z UE" - powiedział PAP wicepremier Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, stworzonego przez Swietłanę Cichanouską Paweł Łatuszka.

W niedzielę w Warszawie odbyła się konferencja, gromadząca opozycję demokratyczną oraz uchodźców z Białorusi.

"Mamy już także instytucję zajmującą się współpracą demokratycznych sił Białorusi z UE. Chodzi o grupę konsultatywną, powołaną przez siły demokratyczne Białorusi i KE, która już kilka miesięcy temu odbyła pierwsze spotkanie w Brukseli i która następne takie spotkanie ma zaplanowane na listopad" - powiedział wicepremier Łatuszka.

Dodał, że podczas konferencji zostały podjęte uchwały dotyczące wyzwań, jakie stoją przed Białorusią. A wyzwania te dotyczą zagrożeń dla istnienia państwa oraz narodu białoruskiego. Łatuszka wyjaśnił, że te zagrożenia płyną zarówno ze strony reżimu Łukaszenki, który rozpętał wielką falę represji w kraju, jak i ze strony Rosji, która chce doprowadzić do likwidacji narodu i państwa przez aneksję terytorium Białorusi

"Określiliśmy cele strategiczne - likwidacja reżimu Łukaszenki, wyprowadzenie wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi, wystąpienie ze Związku Białorusi i Rosji, budowa wewnętrznej siły oraz za wsparcie Ukrainy i białoruskich ochotników" - powiedział wicepremier Łatuszka. - "Wsparcie Ukrainy to działanie strategiczne. Na konferencji została ogłoszona polityczna decyzja pomocy ochotnikom walczącym na Ukrainie. W konferencji, po raz pierwszy, brał udział przedstawiciel pułku Kalinowskiego" - dodał.

W pułku im. Konstantego Kalinowskiego, będącego częścią Sił Zbrojnych Ukrainy, walczą z Rosją ochotnicy z Białorusi. Paweł Łatuszka przypomniał, że ostatni tydzień był dla Białorusinów tragiczny, bo zginęło pięciu białoruskich żołnierzy.

"Podczas konferencji została także podjęta uchwała o wsparciu działalności Swietłany Cichanouskiej jako wybranej legalnie przedstawicielki narodu białoruskiego, że Zjednoczony Gabinet Przejściowy jest tymczasowym rządem Białorusi, a Rada Koordynacyjna jest organem protoparlamentarnym. W przyszłym roku chcemy przeprowadzić wybory do Rady Koordynacyjnej, w której głosować będą mogli zarówno Białorusini z diaspory, jak i z kraju. Obecnie szukamy sposobu, jak to przeprowadzić" - dodał wicepremier.

W trakcie konferencji zostały także podjęte decyzje dotyczące wydawania paszportów Nowej Białorusi. Paszporty mają być wydawane przez Zjednoczony Gabinet Przejściowy i - jak powiedział Paweł Łatuszka - mają akceptację techniczną struktur Komisji Europejskiej.

"Jesteśmy gotowi do druku. To, co stanowi wyzwanie, to przekonanie Unii Europejskiej, jej krajów członkowskich oraz innych krajów świata, do uznawania paszportów. Mamy deklarację dwóch krajów - nie możemy ich jeszcze wskazać - że będą nas wspierać i będą uznawać te nowe paszporty" - powiedział Łatuszka.

Wyjaśnił, że nowe paszporty są konieczne, ponieważ urzędnicy Łukaszenki utrudniają odnawianie paszportów.

"Łukaszenka już zapowiedział, że będzie odbierał paszporty, dotyczyło to m.in. Swietłany Cichanouskiej. Ale nie chodzi tylko o diasporę, bo Białorusini z kraju również będą mogli otrzymać taki dokument" - dodał Łatuszka.