Łazik inżynierów z AGH na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu

Polski łazik "Kalman" skonstruowany przez zespół AGH Space Systems zostanie zaprezentowany na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu. To efekt niedawnego zwycięstwa krakowskiej drużyny w zawodach robotyki kosmicznej - European Rover Challenge.

W minioną niedzielę (11 września) łazik "Kalman", stworzony przez krakowski zespół AGH Space Systems zwyciężył w rozgrywanych w Kielcach zawodach European Rover Challenge. W konkursie brało udział 30 najlepszych na świecie drużyn akademickich, rywalizujących w dwóch formułach: stacjonarnej i zdalnej. Przygotowane przez jurorów zadania odzwierciedlały wyzwania stawiane inżynierom prawdziwych misji marsjańskich.

Od najbliższej niedzieli najlepszego w Europie łazika, jego konstruktorów, a także organizatorów ERC będzie można spotkać na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu. Będzie to możliwe dzięki zaproszeniu ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej - poinformowali w czwartek PAP organizatorzy ERC.

Zdaniem przedstawicieli sektora kosmicznego, zwycięstwo krakowskiej drużyny w jednych z największych zawodów robotyki kosmicznej na świecie, jest nie tylko dużym sukcesem, ale także pokazuje ogromną wiedzę i profesjonalizm polskich studentów.

"Łazik +Kalman+, który niedawno zajął I miejsce w zawodach European Rover Challenge, jest dowodem na to, że kształcimy w Polsce coraz lepszych inżynierów, którzy swoje doświadczenie zdobyte podczas tego typu zawodów, przenoszą później do firm sektora kosmicznego" - powiedział cytowany w komunikacie prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

"Bardzo się cieszę, że już za kilka dni goście International Astronautical Congress w Paryżu będą mieli okazję zobaczyć Kalmana i poznać jego twórców z AGH Space Systems, właśnie na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej. Warto zaznaczyć, że będziemy u nas gościć również inne wynalazki studenckie, takie jak TOLRECON, czyli urządzenie do transportu skały księżycowej pochodzące także z krakowskiej AGH, czy mini satelity biorące udział w konkursie ESA CanSat" - dodał prezes POLSA.

Wtóruje mu prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH. "Fenomenalny wynik AGH Space Systems na wymagających zawodach ERC to sukces, wprowadzanego od wielu lat w naszej uczelni, systemu edukacji opartej o projekty. Mamy nadzieję, że to zwycięstwo otworzy możliwości wysłania naszych, przygotowanych w AGH przyrządów, na Księżyc lub Marsa. Mamy świadomość, że droga na Księżyc będzie wymagać od nas jeszcze większych wysiłków, ale myślę, że mając najlepszych w Europie inżynierów, w zakresie konstrukcji pojazdów marsjańskich mamy dużą szansę realizacji tych planów" - zaznaczył.

Na kongresie w Paryżu młodzi inżynierowie będą mieli okazję do zaprezentowania swojej konstrukcji przedstawicielom najważniejszych podmiotów sektora kosmicznego z całego świata i pokazania, jak ważnym elementem rozwoju zespołów jest ich rywalizacja w przygotowanym do tego celu środowisku. Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Paryżu potrwa do 22 września. Drużynę AGH Space Systems, a także organizatorów European Rover Challenge będzie można spotkać na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pierwsze miejsca w tegorocznych zawodach European Rover Challenge zajęły: AGH Space Systems z Polski (w formule stacjonarnej) oraz DJS Antariksh z Indii (w formule zdalnej). Na kolejnych pozycjach uplasowały się drużyny: na drugim miejscu EPFL Xplore ze Szwajcarii i Mars Rover Manipal z Indii, a podium zamknęły zespoły ITU Rover Team z Turcji oraz Project RED z Włoch.

Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC byli Europejska Fundacja Kosmiczna, Politechnika Świętokrzyska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Serwis Nauka w Polsce - PAP był jednym z patronów medialnych wydarzenia.