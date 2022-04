Le Pen osiągnęła lepszy wynik niż w 2017 r.

Główne francuskie dzienniki na pierwszych stronach piszą w poniedziałek o nowej konfrontacji, która czeka Emmanuela Macrona i Marine Le Pen w II turze wyborów prezydenckich we Francji 24 kwietnia.

"Pojedynek", "konfrontacja" - podobnie jak w wyborach 2017 roku, do II tury wyborów prezydenckich ponownie zakwalifikowali się Macron i Le Pen. Liderka Zjednoczenia Narodowego w niedzielnej I turze wyborów prezydenckich osiągnęła jednak lepszy wynik, niż w I turze w wyborach w 2017 r. Decydująca okazała się dla niej lojalność klasy robotniczej, a także koncentracja w kampanii na sile nabywczej i kwestiach gospodarczych - wskazują w poniedziałek francuskie media.

Według wstępnych wyników po obliczeniu 96 proc. głosów Le Pen uzyskała 24,03 proc. poparcie. W wyborach 2017 r. było to 21,3 proc. - podaje dziennik "Le Figaro" w swojej analizie, wskazując, że kandydatka skrajnej prawicy ma jeszcze rezerwy głosów; zaproponowała w kampanii mniej radykalny projekt i wierzy, że jej zwycięstwo jest nadal możliwe.

"Bitwa o wygraną w II turze otwiera zupełnie inną kampanię. Le Pen, stawiając raczej na wiarygodność niż widowiskowość, przestała mówić o wyjściu z Unii Europejskiej i strefy euro, zniesieniu podwójnego obywatelstwa, zawieszeniu strefy Schengen czy wprowadzeniu emerytury od 60. roku życia" - wymienia "Le Figaro" wskazując na mniejszy radykalizm kandydatki skrajnej prawicy.

Wielkimi przegranymi I tury są natomiast republikanka Valerie Pecresse, osiągając zaledwie 4,7 proc., co oznacza, że koszty jej kampanii nie zostaną pokryte przez państwo z uwagi na nieprzekroczenie progu 5 proc. oraz prawicowy publicysta Eric Zemmour, który zdominował kampanię na jesieni tematami tożsamościowymi i retoryką antyislamską, a część sondaży dawała mu wówczas nawet II miejsce w wyborach. W I turze uzyskał natomiast zaledwie 7,05 proc. głosów.

"Tym razem to naprawdę do kitu" - tytułuje swój tekst "Liberation", umieszczając obok siebie część twarzy Macrona i Le Pen w ostrym świetle, na czarnym tle. "Po pięcioletniej prawicującej kadencji Macrona zablokowanie Le Pen będzie trudniejsze" - uważa gazeta. "Wychodząc na prowadzenie w niedzielę, prezydent zbliża się do II tury pod wysokim napięciem w pojedynku z Le Pen, która, w przeciwieństwie do niego, ma rezerwę głosów Zemmoura" - wskazuje "Liberation".

Skrajnie lewicowa "L'Humanite" nie umieściła na okładce żadnego zdjęcia, ale kolaż przedstawiający logo Zjednoczenia Narodowego i słowa: "Nie ona", mające wskazywać na zagrożenie możliwym zwycięstwem Le Pen. "Zagrożenie dojściem do władzy skrajnie prawicowego kandydata nigdy nie było większe"- ostrzega gazeta.

Media podkreślają również wyjątkowo słaby wynik socjalistycznej mer Paryża Anne Hidalgo, na którą zagłosowało 1,74 proc. wyborców, a część komentatorów skazuje wręcz na "anihilację socjalistów" w tych wyborach na rzecz radykalnego projektu lewicy lidera "Francji Nieujarzmionej" Jean-Luca Melenchona, który uzyskał trzeci wynik i 21,95 proc. głosów.