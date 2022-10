Lębork: Areszt 27-latki podejrzanej o zadanie mężczyźnie ciosu nożem w plecy

Na dwa miesiące została tymczasowo aresztowana 27-letnia mieszkanka Lęborka podejrzana o zadanie 35-latkowi ciosu nożem w plecy. Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności – podały w poniedziałek służby prasowe pomorskiej policji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sąd Rejonowy w Lęborku (Pomorskie) zastosował areszt na dwa miesiące wobec 27-letniej mieszkanki miasta.

Kobieta, jak podały w poniedziałek służby prasowe pomorskiej policji, jest podejrzana o usiłowanie spowodowania u 35-latka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Miała go ugodzić nożem w plecy. Grozi jej kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 28 września w godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań w Lęborku. Z policyjnych ustaleń wynika, że podczas zakrapianego alkoholem spotkania kilku osób doszło do kłótni, w wyniku której 35-letni mężczyzna został raniony nożem w plecy. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Jeszcze tego samego dnia policja do sprawy zatrzymała 27-latkę, która wcześniej uciekła z miejsca przestępstwa. 30 września kobieta została doprowadzona do prokuratury i przedstawiono jej zarzuty.