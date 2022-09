Lębork: Policja zatrzymała drugiego z podejrzanych o ciężkie pobicie 22-latka w Łebie

Lęborska policja zatrzymała drugiego z podejrzanych o pobicie 22-latka i spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała. 24-latek, decyzją sądu, został w poniedziałek tymczasowo aresztowany na trzy miesiące – podały służby prasowe KWP w Gdańsku.

24-latek z Lęborka był poszukiwany przez policję w związku z podejrzeniem o ciężkie pobicie 22-latka, do którego doszło w drugiej połowie czerwca na skwerze w Łebie (Pomorskie).

Jak podały służby prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ukrywający się przed policją 24-latek został zatrzymany w minioną sobotę. Funkcjonariusze patrolujący okolicę dworca PKP zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę, który na ich widok próbował się schować. Wylegitymowany okazał się być poszukiwanym do sprawy lęborczaninem.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut spowodowania u 22-latka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu za co grożą co najmniej 3 lata więzienia.

W poniedziałek sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 24-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Drugi ze podejrzanych o pobicie 22-latka w Łebie został zatrzymany już dwa dni po popełnieniu przestępstwa. 19-letni mieszkaniec Lęborka usłyszał zarzut naruszenia czynności narządu ciała. Popełnienie tego czynu zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

"Z materiałów sprawy wynika, że 22-letni mieszkaniec Lęborka został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył go w głowę, co spowodowało, że pokrzywdzony przewrócił się na ziemię. Wtedy drugi ze sprawców zaczął go kopać w brzuch i klatkę piersiową. Sprawcy uciekli, a 22-latkowi pomógł świadek zdarzenia, który wezwał pogotowie ratunkowe. Mężczyzna z bardzo poważnymi obrażeniami wewnętrznymi, zagrażającymi jego życiu, został przewieziony do szpitala" - podano w policyjnym komunikacie.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...