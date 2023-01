Legnica: Były kanclerz uczelni z 77 zarzutami oszustw na kwotę 1,2 mln zł

Byłemu kanclerzowi uczelni w Legnicy na Dolnym Śląsku 80-letniemu mężczyźnie śledczy postawili 77 zarzutów. Podejrzany za pieniądze wystawiał zaświadczenia o ukończeniu studiów, choć cofnięto prawo do prowadzenia uczelni. Wyłudzenia sięgnęły kwoty 1,2 mln zł.

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy komisarz Jagoda Ekiert poinformowała w poniedziałek, że na trop oszusta śledczy trafili w 2019 roku.

"Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali wiarygodne informacje o pobieraniu pieniędzy od studentów i wystawianiu im zaświadczań o ukończeniu studiów przez osobę, której minister szkolnictwa wyższego wydał decyzję o cofnięciu prawa do prowadzenia uczelni. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że ten przestępczy proceder mógł trwać już od kilku lat" - powiedziała policjantka.

Dodała, że funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy rozpoczęli śledztwo. Analizując i gromadząc obszerny materiał dowodowy, w trakcie trwającego blisko trzy lata postępowania, zabezpieczyli setki dokumentów i przesłuchali kilkuset świadków.

"Policjanci ustalili, że w ten proceder zaangażowany był były kanclerz jednej ze szkół wyższych, działającej na terenie Legnicy. Mężczyzna w okresie od 2016 do 2018 roku pomimo wydanej decyzji przez ministra szkolnictwa wyższego o cofnięciu prawa do prowadzenia uczelni wyższych, działając jako jej likwidator, oferował pokrzywdzonym możliwość kontynuowania kształcenia, za co pobierał korzyści majątkowe i wystawiał zaświadczenia o ukończeniu uczelni wyższej. Ustalono również, że podejrzany ukrywał majątek szkoły celem udaremnienia prowadzonej egzekucji na rzecz wielu wierzycieli" - powiedziała policjantka.

Wyjaśniła, że z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania i unikanie kontaktu z organami ścigania prokurator rejonowy w Legnicy w grudniu 2022 roku wydał postanowienie o poszukiwaniach podejrzanego na terenie całego kraju.

"W wyniku intensywnych działań policjantów operacyjnych, w minioną sobotę na terenie Legnicy zatrzymano podejrzanego 80-latka. Mężczyznę przekazano do prokuratury, gdzie usłyszał 77 zarzutów m.in. za oszustwa. Straty jakie spowodował swoim przestępczym działaniem opiewają na kwotę ponad 1,2 mln zł" - powiedziała policjantka.

Prokurator rejonowy w Legnicy, uwzględniając stan zdrowia podejrzanego, zastosował wobec niego dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł. Za popełnione przestępstwa grozi kara do ośmiu lat więzienia.